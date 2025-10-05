Uscis abre vacantes para trabajo remoto: no requiere título universitario

Suscríbete a nuestros canales

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) anunció la apertura de nuevas vacantes para oficiales de inmigración, ofreciendo una oportunidad única para quienes buscan empleo remoto.

Este aviso se produce en un contexto donde el trabajo a distancia se ha vuelto cada vez más común, brindando flexibilidad a los empleados y facilitando la incorporación de talento en diversas áreas.

¿Cuáles son los detalles del puesto en USCIS?

Se trata de un empleo en remoto, con bonos de hasta 50 mil dólares por contratación. Es importante destacar que no se requiere título universitario.

Los oficiales de inmigración tendrán una serie de responsabilidades clave que incluyen:

Realizar revisiones exhaustivas de solicitudes de inmigración para asegurar el cumplimiento de las leyes y regulaciones.

Llevar a cabo entrevistas para obtener información de los solicitantes y evaluar su credibilidad.

Hacer cumplir las leyes de inmigración y promover vías legales para los migrantes.

Redactar decisiones y opiniones legales de manera clara y organizada.

Colaborar con otras agencias federales, como Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

¿Cuáles son los beneficios?

Trabajar para USCIS no solo ofrece un salario competitivo, sino también una serie de beneficios atractivos, tales como cobertura médica, dental y de la vista.

Los empleados cuentan con oportunidades para planificar el futuro financiero, licencias personales y por enfermedad, así como días festivos federales.

Los interesados en aplicar para estas vacantes deben cumplir con ciertos requisitos, que incluyen:

Ser ciudadano estadounidense.

Aprobar una investigación de antecedentes que incluya divulgación financiera.

Pasar un examen de detección de drogas.

Haber residido en EE.UU. durante al menos tres de los últimos cinco años.

Para hombres nacidos después del 31 de diciembre de 1959.

Los candidatos que cumplan con los requisitos pueden presentar su solicitud en línea a través del sitio web de USCIS.

Visite nuestra sección Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube