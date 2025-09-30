Empleos para latinos en EEUU: esta plataforma te permite conocer las vacantes disponibles en tu estado o ciudad

Suscríbete a nuestros canales

Encontrar oportunidades de trabajo es una cruzada vital en Estados Unidos (EEUU), para aquellos que se encuentran desempleados o que anhelan un cambio de trabajo. Sin embargo, así como es necesario también puede ser una tarea agobiante y limitada para los latinos.

En este sentido es importante que los miembros de la comunidad cuenten con una buena lista de bolsas de trabajo o sitios web en dónde sea seguro y se les facilite encontrar el empleo que desean.

Es cierto que en EEUU existen cientos de buscadores especializados que conectan a las empresas que desean cubrir vacantes con personas que puedan cumplir con sus labores y requisitos, como lo es el caso de SimplyHired y de Indeed.

Sin embargo, este abanico de posibilidades de reduce cuando de latinos o hispanos se habla, aunque en muchas plataformas genéricas hay ofertas para personas latinas o de habla hispana, lo cierto es que son mucho menores a los que prefieren a trabajadores de habla 100% en inglés.

En esta oportunidad presentamos otro sitio web especializado en ofertas de empleo dirigidas a latinos o hispanos en todo EEUU.

Esto es lo que debes saber sobre este recurso para latinos

Estamos hablando de Empleos Latino, la cual es un portal de empleo o bolsa de trabajo en línea enfocado en la comunidad hispana y latina, principalmente en EEUU.

“EmpleosLatino.com es la plataforma líder en español para latinos que buscan oportunidades de empleo en los Estados Unidos y América Latina. Con un crecimiento orgánico constante, el sitio ahora atrae 50.000 páginas vistas mensuales, presentando ofertas de trabajo en una amplia gama de industrias. Los usuarios de habla hispana confían en EmpleosLatino.com para explorar oportunidades en el idioma con el que se sienten más cómodos”, señalan en su web.

Su objetivo principal es:

Conectar a la comunidad hispanohablante con oportunidades laborales adecuadas.

Ofrecer una plataforma 100% en español para facilitar la búsqueda de empleo a quienes tienen barreras idiomáticas.

Publicar ofertas de trabajo en diversas industrias (construcción, limpieza, restaurantes, oficinas, etc.).

Además, la web cuenta con una sección o “blog” en la que las personas pueden encontrar información que les ayudará a encontrar el trabajo que mejor se adapte a sus habilidades.

También comparten información sobre el mercado actual, como “certificaciones básicas que abren puertas”, o “tipos de empleos que no requieren GED o título universitario”, entre otras temáticas de interés.

Así funciona Empleos Latino

Es una página bastante sencilla, las personas interesadas solo deben ingresar y en el home (Encuentre empleo) para tener a la mano el buscador.

Este les permite introducir el oficio, compañía o título con el que cuenta y relacionado al cual desea encontrar empleo y la ubicación o área específica geográfica en la que desea buscar trabajo.

Además, encontrarán un apartado con categorías de empleos o directamente oficios o profesiones, de modo que los interesados en esas áreas específicas puedan chequear las ofertas disponibles.

También tienen una sección de empleos vacantes “destacados” y siguen con oportunidades para ciertos oficios o empleos populares.

Así mismo, en el home también cuentan con un apartado en el que señalan cuáles son las áreas geográficas de EEUU en los que las personas más buscan empleos, pudiendo acceder a las propuestas laborables disponibles en dichos lugares.

Puedes conocer el cargo, la descripción del empleo, los deberes, requisitos y -de resultarte el adecuado- postularte.

