Consulado de México sobre Ruedas llega a Nueva York: la oportunidad para tramitar estos documentos

El Consulado General de México en Nueva York reafirma su compromiso con la comunidad al lanzar el programa "Consulado sobre Ruedas", que lleva trámites esenciales directamente a los condados.

Esta iniciativa elimina la necesidad de hacer largos viajes hasta la sede principal en Manhattan, asegurando que miles de ciudadanos puedan ejercer su derecho a la identidad y a la documentación oficial.

La misión es clara: hacer que el acceso a los servicios consulares sea más eficiente y cercano en toda la ciudad.

¿Cuándo y dónde se podrá encontrar el consulado móvil de México en Nueva York?

El servicio móvil se desplaza de manera rotativa, abarcando áreas con una alta concentración de connacionales.

El Consulado General de México organiza sus jornadas de atención en lugares comunitarios clave.

Horario: hasta el viernes, 11 de octubre, de 9:00 a.m. a 1:30 p.m.

Locaciones:

White Plains

White Plains Public Library: 100 Martine Avenue, White Plains, NY 10601

Harlem

Bilingual Head Start, East Harlem Council for Human Services: 440 E 116th St. New York, NY 10020

Newburgh

La Amistad Bakery: 74 Mill St. Newburgh, NY 12550

¿Qué servicios ofrece el Consulado sobre Ruedas de México en Nueva York?

El "Consulado sobre Ruedas" ofrece una gama de documentos indispensables, lo que permite a los mexicanos en Nueva York obtener seguridad y certeza jurídica. Los funcionarios consulares procesan las siguientes gestiones en el sitio:

Pasaporte

Matrícula Consular de Alta Seguridad (ID)

Credencial para Votar (INE)

Registro de nacimiento

