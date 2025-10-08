“Octubre Rosa” en EEUU: así la National Breast Cancer Foundation intensifica su campaña y servicios gratuitos por el mes de la concientización

Suscríbete a nuestros canales

Durante este Mes de la Concientización sobre el Cáncer de Mama en Estados Unidos (EEUU) una gran cantidad de organizaciones que hacen vida en el país se abocan a intensificar sus campañas de prevención y detección temprana, en esta oportunidad hablaremos de la labor de National Breast Cancer Foundation (NBCF).

Conocida en español como la ‘Fundación Nacional del Cáncer de Mama’, es una organización sin fines de lucro cuya misión es brindar ayuda e inspirar esperanza a las personas afectadas por el cáncer de mama.

¿De qué forma? A través de la detección temprana, la educación y los servicios de apoyo.

En este sentido, la NBCF se enfoca en eliminar las barreras de acceso a la atención médica para el cáncer de mama, especialmente para mujeres con recursos limitados.

Esto, a través de una diversidad de programas.

Los cuales, durante el mes de octubre son difundidos ampliamente. Y es que, aunque la NBCF mantiene sus programas clave todo el año, en octubre se enfocan en campañas de concientización y eventos específicos de recaudación de fondos.

La NBCF se asocia con una red de hospitales en todo EEUU para ofrecer mamografías gratuitas y servicios de diagnóstico a mujeres con acceso limitado a la atención. Esto significa que sus servicios de detección están disponibles en múltiples estados.

Eventos por ‘Octubre Rosa’

En principio, durante todo el mes la NBCF promueve "Eventos Comunitarios de Empaque" (Community Packing Events) y el trabajo de sus "Embajadores Comunitarios" para preparar y distribuir los HOPE Kits (paquetes de apoyo) a pacientes.

Así mismo, se alienta activamente al público y a las empresas a "Organizar un evento de recaudación de fondos este octubre" (Hold a Fundraiser This October) para apoyar sus programas.

Y con fecha específica, el próximo 15 de octubre, estarán realizando su ‘Tiles of Hope’, el cual es un evento de recaudación de fondos (Mahjong Fundraiser) que apoya los programas de la NBCF.

Programas y servicios clave de NBCF

Programa Nacional de Mamografías: ofrece mamografías gratuitas y servicios de diagnóstico a mujeres que tienen un acceso limitado a la atención médica.

Tenga en cuenta que la NBCF no realiza las mamografías directamente, sino que financia a hospitales y centros de salud en todo el país.

Los tipos de servicios cubiertos incluyen:

- Mamografías de detección

- Mamografías diagnósticas

- Tomosíntesis (mamografías 3D)

- CAD (detección asistida por computadora)

- Exámenes clínicos de mama

- Ultrasonidos

- Biopsias (limitadas)

Educación: proporciona recursos educativos esenciales sobre el cuidado de la salud de los senos, incluyendo:

- Cómo realizarse un autoexamen.

- La importancia de las mamografías.

- Información sobre los tipos y etapas del cáncer de mama.

Es importante conocer que cuentan con disponibilidad de recursos educativos en español e inglés sobre la salud mamaria y la detección temprana.

Programa de navegación de pacientes: conecta a las pacientes con profesionales que las ayudan a entender y navegar el complejo sistema de salud, desde el diagnóstico hasta el tratamiento.

Kits de esperanza (HOPE Kits): paquetes que se envían a pacientes que están recibiendo tratamiento para el cáncer de mama, llenos de productos de apoyo y comodidad.

Apoyo financiero: ofrece asistencia económica para cubrir gastos inesperados relacionados con el tratamiento del cáncer de mama.

Para mayor información sobre cómo acceder a su Programa Nacional de Mamografías visite: Programa Nacional de Mamografía - Fundación Nacional del Cáncer de Mama.

Para su Programa de navegación del paciente, puede dirigirse a: Patient Navigator Program - National Breast Cancer Foundation.

