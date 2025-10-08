Asistencia finaciera

Cambios al Seguro Social: reportan que el Gobierno de Trump planea limitar los beneficios por incapacidad

Las autoridades evalúan eliminar o elevar la edad como factor de elegibilidad, lo que afectaría a un número aún no claro de solicitantes

Por Dayana R. Escalona G.
Martes, 07 de octubre de 2025 a las 10:42 pm
El incremento de la edad podría ser uno de los filtros.

El gobierno de la administración Trump considera una propuesta para limitar los beneficios de incapacidad a los adultos mayores en Estados Unidos (EEUU).

La iniciativa busca hacer más estricta la elegibilidad para recibir estos pagos. La información fue reportada por el diario The Washington Post, esta semana.

La Administración está evaluando solicitudes de discapacidad para ver si el solicitante puede adaptarse a otro tipo de trabajo. La revisión toma en cuenta la edad, la experiencia laboral y el nivel de educación de la persona.

¿Cómo planean limitar los beneficios de incapacidad a los adultos mayores en EEUU?

Las autoridades consideran eliminar la edad como un factor al evaluar la capacidad de adaptación a otro trabajo. También evalúan la posibilidad de elevar el umbral de edad a 60 años.

Actualmente, la ley considera a las personas de 50 años en adelante para recibir beneficios de incapacidad con mayor facilidad.

La propuesta busca endurecer los criterios para determinar la elegibilidad. El objetivo es que más personas consideradas aptas deban buscar empleos diferentes a sus antiguas ocupaciones.

¿Cuántas personas se verían afectadas por esta medida?

Hasta el momento, no está claro cuántas personas se verían afectadas por esta potencial limitación. La propuesta está en fase de evaluación por la Administración.

Este cambio podría afectar a un número significativo de adultos mayores en EEUU que dependen de estos beneficios mensuales.

El gobierno busca revisar cómo la edad y otros factores influyen en la capacidad de las personas para reincorporarse al mercado laboral. Esta medida es parte de una revisión más amplia en la Seguridad Social.

