Hampton Bays: jornada gratuita de detección de cáncer de próstata 

Una jornada gratuita de detección de cáncer de próstata se llevará a cabo por parte del Centro Corazón de María y St. Charles Hospital en Hampton Bays; condado de Suffolk, en el estado de Nueva York.

La actividad se efectuará en Catholic Health Physician Partners, ubicado en 145 de West Montauk Highway, reseña una publicación en sus redes sociales.

Jornada gratuita de detección de cáncer de próstata

Según el reporte, la atención se realizará el jueves 23 de octubre de 6:00 a 7:30 de la noche.

"¡Los exámenes de detección salvan vidas! 💙 No pierda la oportunidad de un examen gratuito de detección de cáncer de próstata con el Dr. John Hansen de St. Charles Hospital", se lee en la publicación.

Los exámenes se realizarán únicamente con cita previa y los cupos son limitados, por lo que se recomienda registrarse a través de los números (631) 474-6797 en inglés o al (631) 728-5558 en español.

