Estudiantes en Nueva York: la beca que necesitas para optar por una matrícula gratis

El sueño de tener una universidad gratuita se está convirtiendo en una realidad para miles de estudiantes en el estado de Nueva York.

Gracias a la Beca Excelsior, aquellos residentes que cumplen con los requisitos pueden asistir a las universidades públicas SUNY y CUNY, incluyendo los colegios comunitarios, sin tener que pagar matrícula.

Este programa es clave para disminuir la deuda estudiantil y promover el acceso a la educación superior.

¿Cómo funciona la matrícula gratis en universidades de Nueva York?

La Beca Excelsior opera bajo el modelo de "último dólar" (last dollar). Esto significa que la beca cubre el costo restante de la matrícula después de aplicar cualquier otra ayuda financiera federal o estatal, como la Beca Pell o el Programa de Asistencia de Matrícula (TAP). El monto máximo de la beca es de $5.500 anuales.

Es crucial recordar que la beca solo cubre la matrícula; los estudiantes son responsables de otros gastos, como cuotas, libros y alojamiento (Fuente: SUNY, HESC).

¿Cuáles son los requisitos para la Beca Excelsior?

Para poder acceder a la Beca Excelsior, los estudiantes deben cumplir con varios requisitos relacionados con su residencia, su rendimiento académico y su situación financiera:

Ingreso familiar: El ingreso bruto ajustado combinado del hogar no debe superar los $125.000, de acuerdo con HESC, CUNY.

Residencia: El solicitante tiene que ser residente legal de Nueva York y haber vivido en el estado durante al menos 12 meses continuos.

Carga académica: Los estudiantes deben estar matriculados a tiempo completo, lo que significa un mínimo de 12 créditos por semestre, y deben completar al menos 30 créditos cada año para poder mantener la beca.

Compromiso de servicio: Una vez que se gradúen, los beneficiarios deben vivir y trabajar en Nueva York durante el mismo número de años que recibieron la beca.

Si no cumplen con este requisito, el monto de la beca se convertirá en un préstamo sin intereses que deberán pagar, reseña NYC311.

Pasos a seguir para realizar la solicitud de matrícula gratuita en universidades de Nueva York

Los interesados deben completar tres pasos esenciales, siempre en este orden:

FAFSA y TAP: Primero, complete la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA) y la Solicitud del Programa de Asistencia de Matrícula (TAP) del Estado de Nueva York. Solicitud Excelsior: Luego, aplique directamente a la Beca Excelsior a través del sitio web de la Corporación de Servicios de Educación Superior del Estado de Nueva York (HESC) en hesc.ny.gov/excelsior. El HESC establece períodos de solicitud específicos, por lo que los estudiantes deben estar atentos a las fechas límite para el año académico correspondiente.

