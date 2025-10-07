¡No estás sola! Así puede recibir ayuda gratuita de para el diagnóstico y seguimiento de cáncer de mama en Chicago

Suscríbete a nuestros canales

El acceso a diagnósticos tempranos y precisos puede marcar la diferencia en la supervivencia frente al cáncer de mama.

Bajo esta premisa, la organización Equal Hope desarrolla un programa gratuito que orienta a mujeres hacia servicios médicos de calidad y promueve la detección oportuna mediante mamografías.

De acuerdo con información publicada en el portal web de Equal Hope, la iniciativa se enfoca en eliminar barreras de acceso y garantizar que las mujeres, sin importar su idioma o condición económica, reciban la atención necesaria desde el examen inicial hasta el tratamiento, en caso de ser requerido.

Servicios gratuitos y acompañamiento personalizado

El programa de salud mamaria ofrece acompañamiento completo, desde la detección temprana mediante mamografías hasta la navegación durante biopsias y tratamientos.

También brinda orientación en temas de salud y seguros médicos. Los servicios están disponibles en inglés y español, y se facilita atención en otros idiomas a través de la plataforma Interpretalk.

Cada participante cuenta con el apoyo de navegadores de salud que ayudan a coordinar citas, recordatorios y seguimiento.

Estos profesionales también ofrecen información y acompañamiento emocional para reducir temores y resolver dudas relacionadas con los procedimientos médicos.

Quienes deseen acceder pueden comunicarse al número 312-942-3368 o registrarse en línea mediante el formulario disponible en el portal de Equal Hope.

