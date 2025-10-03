Mes de la lucha contra el cáncer de mama en EEUU: así puedes realizarte una mamografía gratuita en Chicago

Suscríbete a nuestros canales

En un esfuerzo por garantizar que todos tengan acceso a la atención médica preventiva, los Centros de Salud Familiar Erie (Erie) ofrecen servicios de detección de cáncer a bajo costo o incluso de forma gratuita para los residentes de Chicago y sus suburbios, sin importar su capacidad de pago.

Estos servicios son una herramienta vital en la lucha contra el cáncer de mama, ya que la detección temprana puede mejorar notablemente los resultados del tratamiento.

Servicios integrales para la salud de la mujer en Chicago

Erie Family Health Centers incluyen la atención preventiva y los exámenes de detección de cáncer dentro de su amplia gama de servicios de salud para adultos y personas mayores.

Específicamente, las mujeres pueden acceder a exámenes de mama y, en colaboración con programas estatales como el Programa de Cáncer de Mama y de Cuello Uterino de Illinois (BCC), obtener mamografías gratuitas si cumplen con los requisitos de elegibilidad.

Este programa ha facilitado la detección de cáncer de mama y de cuello uterino a mujeres en Illinois desde 1995.

Erie actúa como un puente, conectando a las pacientes con estos recursos vitales. Su misión se centra en la creencia de que la atención médica es un derecho humano, y activamente eliminan barreras como el estatus migratorio o la falta de seguro.

Por ejemplo, en sus ubicaciones, Erie nunca preguntará a las pacientes por su estado migratorio ni compartirá información personal de salud con las autoridades sin consentimiento o una orden judicial.

¿Cómo es el proceso para realizarse una mamografía gratuita en Chicago?

Para acceder a esta atención preventiva para el cáncer de mama, las personas interesadas solo necesitan llamar a Erie Family Health Centers y programar una cita.

La organización ofrece opciones de pago ajustadas a los ingresos, lo que significa que el costo se adapta a la situación financiera del paciente, asegurando que el aspecto económico no sea un obstáculo para recibir atención médica de calidad.

La detección temprana puede salvar vidas. Erie Family Health Centers quiere recordar a la comunidad la importancia de hacerse chequeos regulares y extiende una invitación a todas las mujeres elegibles para que aprovechen estos servicios esenciales y accesibles.

Si usted o alguien que conoce necesita una mamografía o un examen de detección, no dude en llamar a Erie al (312) 666-3494 (Chicago) o al (847) 666-3494 (suburbios) para obtener más información sobre la elegibilidad y programar su cita.

