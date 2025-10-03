Cierre de gobierno en EEUU: ¿Afecta la medida al Seguro Social? Descubra los pagos sufrirán retrasos

Suscríbete a nuestros canales

Los cierres de gobierno, en Estados Unidos (EEUU), conocidos como ‘government shutdown’, generan una gran preocupación entre los ciudadanos debido a las interrupciones en los servicios federales y el impacto económico.

Recordemos que, cada semana de cierre impacta negativamente el crecimiento del PIB de EEUU, lo que afecta la confianza económica a nivel nacional e internacional.

La situación puede generar mucha ansiedad y una gran cantidad de dudas en la población, tanto en los sectores directamente afectados como para aquellos que desconocen su alcance.

De hecho, muchos han manifestado una incertidumbre sobre el impacto en sus bolsillos. Pero, en este caso se trata de qué pasará durante este tiempo con el funcionamiento del Seguro Social y si esta situación afectará los pagos que se realizan a los beneficiarios del sistema.

¿Se detendrán los pagos para jubilados y demás beneficiarios?

Por esta razón, las personas deben saber que cuando se activa un cierre de gobierno los principales programas de beneficios federales generalmente mantienen sus pagos.

Aunque, la preocupación persiste por la interrupción de las funciones administrativas.

Aun así los beneficiarios pueden estar tranquilos, los cheques de beneficios y pensiones se consideran “gastos obligatorios” y continúan enviándose.

Esto se debe a que los pagos del Seguro Social se financian mediante mecanismos de gasto obligatorio, los cuales están establecidos por leyes aprobadas con anterioridad al presupuesto anual.

Estas leyes autorizan los fondos necesarios para cubrir las pensiones, las prestaciones por discapacidad y el SSI, sin depender de las nuevas asignaciones anuales del Congreso.

Por ello, incluso si no se aprueba alguna ley de gasto, los pagos continuarán según el calendario habitual.

En conclusión, el calendario habitual de pagos y las fechas predeterminadas por día de nacimiento seguirán vigentes.

Consecuencias para el sistema del Seguro Social

Sin embargo, puede encontrarse con que las oficinas locales de la SSA operarán con servicios reducidos.

Los servicios administrativos, como el reemplazo de tarjetas de Medicare, la actualización de registros de ingresos o la atención al cliente, pueden verse gravemente afectados.

Los procesos de verificación de beneficios, solicitudes nuevas, apelaciones y trámites no urgentes podrían demorarse debido a la disminución del personal.

Si el cierre se prolonga, podrían ajustarse los planes de personal y aumentar el número de trabajadores exentos de suspensión para garantizar el funcionamiento esencial.

Port otra parte, debe tener en cuenta que el anuncio del ajuste por costo de vida (COLA), que suele revelarse en octubre y depende del índice de precios al consumidor que elabora la Oficina de Estadísticas Laborales.

Si esta oficina suspende temporalmente sus actividades, el cálculo o anuncio del COLA podrían retrasarse, aunque no debería afectar su fecha de aplicación.

