EEUU excluye a personas de esta nacionalidad de la Lotería de Visas: conoce los motivos

El Departamento de Estado de EEUU realizó una aclaración que frustra las expectativas de miles de isleños. La agencia gubernamental confirmó que los ciudadanos cubanos fueron excluidos de los beneficios de la popular Lotería de Visas.

Este programa, formalmente llamado Programa de Visas de Diversidad para Inmigrantes (DV-2026), abre el camino a la residencia permanente o green card.

La agencia señaló la posibilidad de que algunos participantes de la isla recibieran información errónea sobre el proceso de selección. Cuba quedó excluida del sorteo, diseñado para beneficiar a países con bajas tasas de inmigración hacia Estados Unidos.

¿Por qué fueron excluidos los cubanos de la Lotería de Visas?

Estados Unidos (EEUU) decidió excluir a los nativos del archipiélago debido a las recientes cifras de inmigración. La agencia argumentó que más de 50,000 cubanos emigraron al país en el quinquenio anterior. Este aumento se atribuye, en parte, a beneficios como el parole humanitario de la Administración Biden.

La Lotería de Visas, abierta en octubre de 2024, tiene un límite de emisión de hasta 55,000 visados anualmente. El programa busca la diversidad y excluye a países con altas tasas de inmigración.

¿Cómo afecta esta decisión a los migrantes de la isla?

Esta exclusión se suma a otras medidas que reducen las opciones para cubanos que esperan visa y green card. Las nuevas restricciones de la Administración Trump complican también las reunificaciones familiares.

El camino se ha complicado incluso para quienes solicitan visas de no inmigrante (turismo, negocios, etc.). Una medida reciente obliga a los cubanos a tramitar sus visas en el consulado de Georgetown, en Guyana, en lugar de en su país.

¿Qué es el programa DV-2026 o "El Bombo"?

El programa es conocido popularmente por los cubanos como "El Bombo" y ha sido una opción favorita en años recientes. El sorteo es computarizado y selecciona a los candidatos a la visa después de que presentan sus inscripciones, que es gratuita en cada periodo.

Sin embargo, la selección no garantiza que el solicitante reciba una entrevista para el visado o una visa. Los seleccionados sí deben pagar una tarifa cuando se presentan ante un funcionario consular.

