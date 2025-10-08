¿El último fin de semana largo en EEUU? Estos son los feriados federales que restan del 2025

Suscríbete a nuestros canales

El Gobierno de Estados Unidos oficializó el calendario de feriados federales que restan en lo que queda del año 2025, brindando a los ciudadanos oportunidades para el descanso y la conmemoración de fechas históricas y culturales.

El último trimestre del año contiene cuatro días festivos federales. El primero es el lunes 13 de octubre, cuando se celebra el Columbus Day, también conocido como Día de la Raza o Día de Colón, recordando la llegada de Cristóbal Colón al continente americano en 1492.

Esta fecha marca el último fin de semana largo del calendario federal, ofreciendo una pausa ideal para planificar una breve escapada de otoño, visitar parques nacionales o explorar museos, muchos de los cuales ofrecen programación especial.

Feriados

Según informa El Cronista, los feriados de noviembre rompen la racha de fines de semana extendidos, pero ofrecen días importantes para honrar a la población.

El martes 11 de noviembre conmemora el Día de los Veteranos (Veterans Day), una jornada dedicada a reconocer el servicio de los hombres y mujeres en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.

En esta fecha, los ciudadanos suelen asistir a desfiles, ceremonias de homenaje y visitas a monumentos nacionales.

El siguiente asueto federal llega el jueves 27 de noviembre con el Día de Acción de Gracias (Thanksgiving Day), una de las celebraciones más arraigadas en el país, enfocada en la gratitud y la reunión familiar.

La tradición dicta que las familias compartan un gran banquete, y muchos aprovechan el viernes posterior, que a menudo se convierte en un día libre no oficial, para iniciar sus compras navideñas o disfrutar de eventos deportivos como los partidos de fútbol americano de la NFL.

La lista de feriados federales del 2025 concluye con la celebración más universal del calendario. El jueves 25 de diciembre marca el Día de Navidad (Christmas Day), un feriado que se centra en el intercambio de regalos, las tradiciones religiosas y el tiempo compartido con la familia.

Recuerde

Durante todos estos días festivos, las oficinas gubernamentales y los bancos permanecen cerrados, aunque los servicios esenciales como cajeros automáticos (ATM) y la banca en línea continúan operando para garantizar la liquidez y las transacciones de los ciudadanos.

Estos feriados no solo cumplen una función ceremonial al recordar hitos, sino que también estimulan el turismo interno y el comercio minorista, cerrando el año con un impulso a la actividad social y económica.

Visita nuestra sección: Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube



