Cine gratis y al aire libre en Miami Beach: la cartelera de SoundScape Cinema Series

Una iniciativa anual de entretenimiento ha dado inicio a una nueva temporada en Miami Beach, Florida, Estados Unidos (EEUU) descubra en qué consiste y los detalles para disfrutar de este beneficio todas las semanas.

Estamos hablando de la conocida SoundScape Cinema Series, la cual estará presentando diversión gratuita y un punto de encuentro sano e ideal para cinéfilos en la localidad.

Se trata de una serie semanal de proyecciones de películas gratuitas al aire libre, que se realizan todos los miércoles (casi) y es organizada por la Ciudad de Miami Beach.

Esta esperada temporada 16º de SoundScape Cinema Series ha dado inicio en octubre de 2025 y ofrecerá proyecciones hasta mayo de 2026.

La iniciativa destaca por ser una actividad comunitaria muy querida que combina arte, arquitectura y entretenimiento bajo las estrellas, en las que se anima a los asistentes a llevar mantas, sillas de jardín y canastas de picnic.

Las películas se proyectan en una gigantesca pared de proyección de 7,000 pies cuadrados, aproximadamente 650 metros cuadrados, que es una de las fachadas del New World Center, sede de la New World Symphony).

El público se sienta en el césped de SoundScape Park, un parque urbano de 2.5 acres adyacente al edificio.

Además, utiliza sistemas de sonido y proyección de alta tecnología para una experiencia cinematográfica de alta calidad.

Cartelera SoundScape Cinema Series 2025-2026

- Para lo que resta del mes de octubre se proyectarán:

Miércoles, 15: Karate Kid: Legends.

Miércoles, 22: Frankenstein (1931).

Miércoles, 29: Beetlejuice Beetlejuice.

- Durante el mes de noviembre podrás disfrutar de:

Miércoles, 5: Jurassic World Rebirth.

Miércoles, 12: Superman.

Miércoles, 19: Perfect Days.

Miércoles, 26: How to Train Your Dragon.

En diciembre, los asistentes podrán ver:

Miércoles, 10: Lilo & Stitch.

Miércoles, 17: The Nightmare Before Christmas.

- Para enero de 2026, se espera que se proyecten:

Miércoles, 7: Shrek.

Miércoles, 14: It’s Never Over, Jeff Buckley.

Miércoles, 21: Freakier Friday.

Miércoles, 28: Mission: Impossible – The Final Reckoning.

- En el mes de febrero se proyectarán:

Miércoles, 4: Nickel Boys.

Miércoles, 11: Love and Basketball.

Miércoles, 18: Crooklyn.

Miércoles, 25: Devotion.

- Durante marzo podrá disfrutar de:

Miércoles, 4: La Vie En Rose.

Miércoles, 25: Cabrini.

- En el mes de abril se espera:

Miércoles, 1: Shrek 2.

Miércoles, 8: Captain America: Brave New World.

Miércoles, 15: A Minecraft Movie.

Miércoles, 22: Loving Vincent.

Miércoles, 29: Shrek the Third.

- Por último, el mes de mayo traerá entretenimiento con:

Miércoles, 6: Past Lives.

Miércoles, 13: The Ballad of Wallis Island.

Miércoles, 20: Cunningham.

Miércoles, 27: Shrek Forever After.

Las proyecciones de películas se llevan a cabo a pesar de que “llueva, truene o relampaguee”, recuerde que es completamente gratuito y no se requiere boletos.

