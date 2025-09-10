¡Trabaja en EE. UU. sin hablar inglés! Descubre los empleos para la comunidad hispana

Suscríbete a nuestros canales

Florida, un estado con una gran comunidad latina, tiene muchas oportunidades de empleo para quienes no hablan inglés.

Según un video compartido por @comidayrefugiogratisenusa, los puestos disponibles incluyen conductor de camión, trabajo que, en promedio, paga $30 por hora, más beneficios médicos.

Otros trabajos son en el servicio al cliente, donde los hispanohablantes responden llamadas o correos de la comunidad. Los hispanos también pueden trabajar como asistentes de eventos, cerrajeros o profesores de español.

¿Cuánto pagan estos trabajos?

Según Petter Payette, un ciudadado y visitante regular del estado dice que la mayoría de los trabajos sin hablar inglés pagan entre $16 y $20 por hora, solo el salario.

Sin embargo, Payette cree que el mejor trabajo para ganar dinero es ser camarero en un restaurante. “Porque las propinas son mucho más altas, y se puede ganar de $200 a $500 al día”, agregó.

Aunque el estado de Florida tiene muchos empleos para hispanos, no todos son bien remunerados. Pero los más populares para hispanos son los trabajos de conserje, agricultura, trabajo en fábricas y en restaurantes.

Por otro lado, Payette explica que las personas que tienen un permiso de trabajo o una visa no tendrán problemas para encontrar un trabajo y así recibir una remuneración mensual justa.

¿Cuáles son los peores trabajos para inmigrantes?

Los trabajos que requieren trabajo manual, como la agricultura o la cosecha, son fáciles de conseguir sin saber inglés. Pero son los menos cotizados por los estadounidenses.

Uno de los empleos más buscados o cotizados en EE.UU. por hispanos es el de camarero o camarera. La mayoría de las veces, las propinas son mucho más altas que el salario, y una ley permite que los trabajadores no deduzcan las propinas en los impuestos.

