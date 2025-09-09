La guía para familiares y abogados: así encuentra a una persona detenida incluso si no aparece en la página federal

Suscríbete a nuestros canales

Si tiene conocimiento de alguien detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), penitenciarios en cárceles estatales o locales, y necesita acceder a información concreta sobre su ubicación y situación legal, existen diversos recursos oficiales disponibles para el público.

Esta guía detalla los pasos recomendados para localizar a personas bajo custodia y para consultar el avance de sus procesos judiciales.

La información aquí presentada fue obtenida directamente del portal web oficial de ICE y USA.gov, que mantiene actualizados los recursos y contactos necesarios para estas gestiones.

Cómo encontrar a una persona en custodia de ICE

ICE dispone de un localizador de detenidos en línea que permite verificar si una persona se encuentra en alguno de sus centros de detención. Para usar esta herramienta, se debe ingresar al sitio web oficial de ICE y seleccionar la opción de idioma español disponible en el menú.

Si el buscador en línea no arroja resultados, se recomienda comunicarse con la Oficina de Detención y Deportación correspondiente al estado donde se sospecha que la persona está retenida, o bien contactar directamente al centro de detención específico.

Verificación del estatus en la corte de inmigración

Para seguir un caso o proceso legal en la corte de inmigración, ICE recomienda consultar el Sistema Automatizado de Información de Casos (ACIS), disponible en línea, o llamar a la línea telefónica habilitada para información en español.

Este software es útil para obtener detalles sobre audiencias pasadas y próximas, así como sobre el estado actual del procedimiento judicial.

Estos mecanismos están diseñados para mantener informados a los familiares y representantes legales, facilitando el acceso a información fundamental sobre personas bajo custodia de ICE.

Búsqueda de prisioneros y expedientes penitenciarios en prisiones federales, estatales y locales

Para ubicar reclusos o consultar expedientes penitenciarios en cárceles estatales o locales, se aconseja contactar al departamento penitenciario del estado correspondiente.

En el ámbito federal, la Oficina Federal de Prisiones (BOP) cuenta con un buscador de reclusos que permite conocer la información sobre personas encarceladas desde 1982 hasta la actualidad. En caso de requerir datos adicionales, se puede presentar una solicitud mediante la Ley de Libertad de Información (FOIA).

Respecto a registros penitenciarios anteriores a 1982, están disponibles en la Administración Nacional de Archivos y Registros (NARA), que también ofrece listas históricas de presos en instituciones como Alcatraz o Leavenworth.

NARA facilita la solicitud de copias de expedientes con datos específicos sobre el preso, como nombre, fecha de nacimiento, raza y fechas aproximadas de encarcelamiento.

