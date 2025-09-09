Enfermedad de Chagas en EE.UU.: Lo que debes saber para protegerte y evitar su propagación

Suscríbete a nuestros canales

La enfermedad de Chagas se transmite por un parásito llamado Trypanosoma cruzi, el cual se encuentra en las heces del insecto triatomino, también conocido como "chinche besadora".

El insecto tiende a morder la cara de las personas y, después de alimentarse, defeca. Los parásitos entran en el cuerpo a través de la herida o por los ojos y la boca.

Aunque se considera endémica en 21 países de las Américas, un informe de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) indica que la enfermedad se ha identificado en ocho estados del país, lo que desafía la idea de que no es endémica.

¿Cuáles son los síntomas de la enfermedad?

La enfermedad tiene dos fases. En la fase aguda, los síntomas pueden incluir hinchazón en el sitio de la infección, fiebre, cansancio, erupción y dolor de cabeza.

En la fase crónica, los síntomas pueden aparecer 10 a 20 años después de la infección y pueden causar latidos cardíacos irregulares, insuficiencia cardíaca y, en casos graves, la muerte.

¿En qué estados se identificó la enfermedad del chagas?

Un informe de los CDC indica que la enfermedad de Chagas ha sido identificada en ocho estados de EE. UU.: California, Arizona, Tennessee, Luisiana, Misuri, Misisipi, Arkansas y Texas, donde parece ser más común.

Sin embargo, los CDC señalan que el insecto chupasangre se encuentra de forma natural en 32 estados del país.

¿Cómo puedes protegerte de la enfermedad?

Para prevenir la enfermedad de Chagas, se recomienda no dormir en una casa de barro, paja o adobe y usar una red empapada con insecticida sobre la cama.

Además, se aconseja el uso de insecticidas para eliminar los insectos de tu casa y usar repelente de insectos en la piel expuesta. Si vives en un área de riesgo y tienes síntomas, debes buscar ayuda de un profesional de la salud, lo antes posible.

Cifras más recientes

Aunque se estima que hay cientos de miles de personas infectadas con la enfermedad de Chagas en Estados Unidos, no existe una cifra oficial y consolidada del número de nuevos casos reportados en los últimos cinco años.

Los CDC estiman que alrededor de 300.000 personas en EE.UU. están infectadas con el parásito, pero la gran mayoría no ha sido diagnosticada. Menos del 2% de los casos estimados son conocidos por sus portadores.

Solo en un número limitado de estados, como Texas y California, el reporte de casos de Chagas es obligatorio. Esto dificulta la recolección de datos a nivel nacional.

Un estudio publicado en la revista Emerging Infectious Diseases indica que la transmisión local del parásito ha aumentado, especialmente en estados del sur, pero a menudo pasa desapercibida.

