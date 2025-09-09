California: lo que todo empleado debe saber sobre las leyes que protegen su jornada y salario

Suscríbete a nuestros canales

La Corte Suprema de California dictaminó que los empleadores no pueden alegar ignorancia para evitar sanciones por violaciones salariales. Esta decisión redefine el acceso a la justicia laboral.

Además, el gobernador Gavin Newsom firmó 26 leyes que refuerzan los derechos de descanso, salario mínimo, licencias y transparencia en el pago. Estas medidas ya están en vigor.

California: claves de las reglas laborales que protegen al trabajador

Los empleados ahora cuentan con herramientas legales más sólidas para exigir indemnizaciones, incluso si trabajaron bajo acuerdos informales o sin contrato escrito, señala el Tiempo.

El caso Iloff vs. LaPaille marcó un precedente. La Corte Suprema reconoció que el demandante, aunque vivía sin pagar alquiler, sí cumplía funciones laborales supervisadas.

Por tanto, Bridgeville Properties deberá pagar salarios impagos, intereses, multas y compensaciones por enfermedad no remunerada, según el fallo judicial.

Nuevas leyes laborales firmadas por Newsom

La Ley SB 693 prohíbe jornadas laborales superiores a cinco horas sin un descanso de al menos 30 minutos para comer. Si se trabaja más de 10 horas, se exige un segundo descanso.

La Ley SB 642 permite compartir licencias por enfermedad entre empleados escolares en caso de emergencia declarada por el gobernador.

La Ley SB 648 obliga a los empleadores a entregar el 100 % de las propinas a los trabajadores. Esta norma entrará en vigor el 1 de enero de 2026.

Talones de pago y empleados exentos

Shouse Law Group, señala que bajo la ley laboral de California, un empleador está obligado a proporcionar información específica sobre el talón de pago o estado de salarios de un empleado. Esto incluye:

horas trabajadas,

deducciones, y

tasa de pago.

Si un empleador omite cierta información o incluye información incorrecta, puede estar violando las leyes laborales de California y estar sujeto a una sanción legal.

Los talones de pago deben incluir las horas totales trabajadas, salvo en casos de empleados exentos. Estos incluyen ejecutivos, administradores, profesionales y vendedores externos.

Para ser considerado exento, el trabajador debe dedicar al menos el 50 % de su tiempo a tareas ejecutivas y ganar el doble del salario mínimo estatal.

Derechos laborales en evolución

California también prohíbe reuniones obligatorias sobre temas religiosos o políticos, protegiendo la libertad ideológica en el entorno laboral.

Además, se exige que los empleadores capaciten a sus trabajadores en prevención de violencia laboral y mantengan condiciones térmicas seguras en espacios cerrados.

Estas reformas consolidan a California como uno de los estados con mayor protección laboral en Estados Unidos. Los empleados ahora tienen más respaldo legal para exigir condiciones dignas y transparentes.

