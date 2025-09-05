¿Vives en California y necesitas seguro de salud? Aprende a solicitar tu plan de bajos ingresos a través de Covered

Suscríbete a nuestros canales

Contar con un seguro para la salud que sea asequible y de calidad es ahora más accesible debido a Covered California, el mercado de seguros de salud del estado, que representa una pieza fundamental de la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA).

Este último simplifica la forma de registrarse y ofrece ayuda financiera para reducir los costos de las primas de los seguros.

La solicitud de un seguro a través de Covered California es bastante sencillo, y cualquier residente puede pedirla.

La página web oficial del estado, recalca la importancia de recopilar la información necesaria a fin de facilitar la solicitud.

¿Qué es Covered California?

Covered California es el mercado oficial de seguros de salud del estado, un programa creado bajo la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA) para facilitar que los californianos accedan a cobertura médica de calidad.

Su misión principal es conectar a individuos, familias y pequeñas empresas con planes de salud privados y, al mismo tiempo, ofrecer ayuda financiera para hacerlos asequibles.

Operando como un "único punto de acceso," Covered California simplifica lo que a menudo es un proceso complejo.

En lugar de buscar directamente con cada aseguradora, los consumidores pueden comparar y seleccionar planes de diversas compañías de renombre en una sola plataforma.

Esta centralización fomenta la competencia entre las aseguradoras y ayuda a los usuarios a encontrar la mejor opción para sus necesidades y presupuesto.

¿Cómo se solicita un seguro médico a través de Covered California?

En un primer momento, el solicitante debe reunir datos básicos sobre su vivienda, como los nombres y las fechas de nacimiento de todas las personas que van a vivir en casa y que necesitan cobertura sanitaria, así como sus números de seguridad social.

Después, la persona que va a solicitar la cobertura debe reunir la información sobre los ingresos anuales estimados de todos los miembros del hogar.

Covered California hace uso de esta información para determinar si el solicitante tiene derecho a subsidios que rebajen el costo de las primas mensuales, siendo muy importantes y pudiendo llegar a hacer que un plan de salud sea completamente asequible.

Covered California también ofrece asistencia gratuita y confidencial a través de agentes certificados y consejeros de inscripción.

Cabe destacar que, ellos pueden ayudar a las personas a navegar por el proceso y a entender mejor las opciones de cobertura disponibles.

Este sistema, respaldado por el estado, busca garantizar que cada californiano tenga la oportunidad de proteger su salud y la de su familia.

