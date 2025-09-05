Guía DDS para tramitar la licencia de conducir en Georgia: documentación necesaria, tarifas actualizadas y situación migratoria

Suscríbete a nuestros canales

Obtener una licencia de conducir es un documento básico necesario para hacer vida en Estados Unidos (EEUU), Georgia no es la excepción, por eso te traemos una guía sobre cómo realizar este trámite y si los inmigrantes pueden o no hacerlo.

En el caso de este estado, no se gestiona por medio de una figura tradicional DMV, sino a través del Departamento de Servicios para Conductores (Department of Driver Services - DDS).

En principio, hablemos sobre la situación migratoria de los solicitantes, solo pueden sacar una licencia de conducir en el estado aquellos que tienen la nacionalidad americana o aquellos extranjeros que cuentan con estatus migratorios legal.

Los indocumentados no tienen el acceso a este importante beneficio.

Sacar una licencia de conducir Clase C por primera vez

Desde la página oficial del DDS explican que aquellas personas que quieren sacar una licencia de conducir regular, Clase C, la cual se emite a conductores mayores de 18 años, el proceso puede variar dependiendo de si ya cuenta con una licencia provisional previa o no.

Con esto nos referimos a una licencia clase D, que es la que se otorga para los conductores adolescentes; jóvenes de 16 y 17 años que han completado los requisitos de educación vial y han aprobado los exámenes de manejo.

Si este es su caso, puede solicitar una actualización a Clase C, utilizando los servicios en línea o la aplicación móvil DDS 2 GO.

En cuyo caso deberá iniciar sesión y seguir los pasos que le indican en el siguiente enlace: https://dds.drives.ga.gov/_/#.

Si es su primera vez, debe presentar el Formulario de Licencia/Identificación/Permiso, el cual será necesario presentar al visitar un Centro de Atención al Cliente del DDS: https://dds.drives.ga.gov/?link=SkipAStep.

Además, debe asegurarse de programar una cita para el examen de manejo.

Requisitos que debe presentar: Ciudadanos e inmigrantes

Entonces, además de programar una llamada “prueba de carretera” y completar la solicitud en línea, debe:

Debe presentar documentación que acredite su identidad, domicilio y ciudadanía estadounidense o comprobante de su estatus legal en Estados Unidos.

Es decir, su número de Seguro Social completo en el formulario de licencia/identificación/permiso en línea requerido.

Debe entregar cualquier licencia de conducir, permiso o tarjeta de identificación de otro estado.

Ahora, si le emitieron una licencia/permiso de conducir/tarjeta de identificación en otro estado y esa tarjeta se perdió o fue robada, debe proporcionar una copia de su registro de conducir o informe del vehículo motorizado (MVR) del estado que emitió la tarjeta.

Dicho MVR debe estar fechado dentro de los últimos 60 días, en este caso explican que se puede enviar una copia por fax al DDS directamente desde la otra agencia estatal.

Además, tenga presente que todos los documentos que presente deben estar en inglés.

Por otra parte, los inmigrantes con estatus legal deben presentar:

Prueba de identidad:

Un pasaporte extranjero válido y sin vencer.

Prueba de presencia legal en EEUU:

Debe presentar un documento oficial emitido por el gobierno de EEUU que demuestre que su estadía es legal.

Los documentos aceptados incluyen:

Tarjeta de Residente Permanente (Green Card) o Formulario I-551.

Documento de Autorización de Empleo (EAD) o Formulario I-766.

Formulario I-94 (Registro de Entrada/Salida) con un pasaporte extranjero válido.

Formulario I-797 (Notificación de Acción) de un caso de inmigración aprobado.

Prueba de Número de Seguro Social (SSN):

Tu tarjeta de Seguro Social original.

Si no eres elegible para un SSN, debes presentar un documento oficial de la Administración del Seguro Social que confirme tu inelegibilidad.

Prueba de residencia en Georgia:

Necesitas dos documentos que muestren tu nombre y una dirección física en Georgia. Algunos ejemplos incluyen:

Facturas de servicios públicos (electricidad, agua, gas).

Un contrato de arrendamiento o hipoteca.

Un extracto bancario reciente.

Ahora, si bien es cierto que los inmigrantes sin papeles no pueden sacar o renovar su licencia, aquellos inmigrantes que recibieron una licencia bajo estatus legal y ya no cuentan con uno, pero que se encuentran en proceso de, pueden solicitar una extensión de su licencia, mientras se encuentran en el limbo.

Lo que debe hacer en persona + Tarifas actualizadas (septiembre 2025)

El siguiente paso es visitar el centro de atención al cliente de DDS más cercano, allí deberá entregar a documentación y:

Aprobar un examen de la vista.

Tomar y aprobar un examen de conocimientos.

Aprobar el examen de habilidades viales correspondiente.

Estas dos últimas aplican si está obteniendo una licencia por primera vez.

Tomar una fotografía

Pague la tarifa de licencia.

Con respecto a las tarifas, estas no son excesivas.

Si quiere solicitar una licencia por 8 años el costo es de $32.

Ahora, para aquellos menores de 21 que están aprendiendo a manejar se otorga una CP, válida solo dos años y el pago es de solo $10.

Tenga presente que aceptan efectivo, tarjetas de crédito, tarjetas de débito, Apple Pay y Google Pay.

