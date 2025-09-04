¡Atención indocumentados! USCIS aplicará la ley con sus nuevos agentes: esto se sabe

Suscríbete a nuestros canales

La nueva regla le otorga al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) el derecho a contratar "agentes especiales".

Estos agentes portarán armas de fuego y podrán realizar arrestos y ejecutar órdenes de registro. El cambio convierte a la USCIS en una agencia de aplicación de la ley, algo que nunca ha sido.

¿Cuál es la postura del gobierno de Trump?

En un comunicado de prensa, el director de la USCIS, Joseph Edlow, declaró que la agencia "siempre ha sido una agencia de cumplimiento".

El funcionario añadió que la medida es "un momento histórico" que busca combatir el fraude de inmigración y responsabilizar a quienes lo cometen. La regla final de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, será efectiva en 30 días.

¿Qué se sabe de la contratación?

Edlow le dijo al Wall Street Journal que la agencia planea contratar a varios cientos de agentes especiales federales. Estos agentes buscarán fraude en las solicitudes.

Los agentes podrán arrestar a los inmigrantes o a los abogados que hayan participado en el fraude. El gobierno de Trump busca aumentar las operaciones de cumplimiento de inmigración para deportar a 1 millón de inmigrantes por año.

¿Cuáles son los riesgos?

Los críticos de la nueva regla dicen que la presencia de agentes armados en las oficinas de la USCIS podría tener un efecto disuasorio en los inmigrantes. Podría desanimar a las personas a solicitar los beneficios para los que son elegibles.

El gobierno de Trump también ha implementado otras medidas, como el "monitoreo vecinal", que incluye entrevistas con vecinos y compañeros de trabajo de los solicitantes.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube