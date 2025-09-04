Inmigrantes pueden acceder a capacitaciones laborales gratuitas: así puedes hacerlo con esta destacada fundación

Suscríbete a nuestros canales

Los inmigrantes que hacen vida en Estados Unidos (EEUU) cuentan con una organización que ofrece un gran apoyo educativo, que les permite aprender oficios para acceder al mercado laboral, todo al alcance de un clic, le contamos todo lo que debe saber.

Estamos hablando de una reconocida fundación que, de forma gratuita, capacita a las personas interesadas en aprender, sin requisitos, de forma sencilla y hasta con certificado.

Se trata de la Fundación Carlos Slim, con su proyecto “Capacítate para el empleo”, que cuenta con su propia página web interactiva.

Las capacitaciones que ofrecen funcionan tanto para aprender habilidades que le permitan conseguir empleo como para empezar su propio negocio.

Lo mejor de todo es que sus cursos están activos continuamente y las personas registradas pueden acceder al contenido, una y otra vez, todas las veces que sean necesarias para aprender adecuadamente.

¿Cómo convertirse en un alumno de “Capacítate para el empleo”? + Así funciona

Las personas interesadas solo deben registrar sus datos, introducir su correo electrónico y elegir la ocupación en la que desea prepararse para obtener un empleo.

Los planes de capacitación están organizados en niveles y lecciones, con videos, actividades y cuestionarios.

Eso si, para certificarte debes aprobar todos los cuestionarios, de no lograrlo, podrás hacerlo una y otra vez para volver a intentarlo.

Cuentan con una sección llamada “Mis avances”, en dónde podrán imprimir su comprobante de estudios y solicitar empleo.

Puedes registrarte en el siguiente enlace: Capacítate para el empleo.

¿Qué capacitaciones ofrecen?

Tienen opciones para los siguientes campos:

Administración y finanzas, Agropecuario, Alimentos, Arte, Comercio, Construcción, Cuidado social, Mundo Digital, Energía, Formación, Industria, Minería.

Moda y belleza, Profesionalización, Salud, Servicio al cliente, Sociedad global, Sustentabilidad, Tecnología, Transportes, Turismo.

También podrá aprender sobre un montón de habilidades prácticas para mejorar en los diversos aspectos laborales, e incluso en el manejo de sus finanzas, salud y calidad de vida.

Y no se detienen de agregar nuevas capacitaciones en diferentes oficios, próximamente abrirán cursos para:

Además, también cuentan con capacitación de diplomados, con una amplia gama en el área de la tecnología.

Entre las más populares + Estructura de cursos

Una de las opciones más populares son las capacitaciones para el sector de la construcción, ofrecen una amplia gama de cursos diseñados para enseñarte, desde las bases hasta aspectos más avanzados.

Los cursos están estructurados para cubrir todas las etapas de una obra, desde la cimentación hasta los acabados, además cubre necesidades para diversos tipos de vivienda.

Estos cursos son una herramienta ideal para quienes desean mejorar sus habilidades, iniciar una carrera en el sector o participar en proyectos de construcción.

Estos cursos están divididos de la siguiente forma:

Obra completa: Autoconstrucción de viviendas, Guía de autoconstrucción y Guía de reparación de vivienda rural.

Obra Blanca: Carpintero, Pintor, Reparador de aire acondicionado, Instalador de tejados, Diseño de interiores.

Obra gris: Herrero, balconero, aluminador y forjador, Plomeros, fontaneros e instaladores de tubería, Instalador de pisos de loseta, Instalador de paneles de yeso, Electricista.

Obra negra: Albañil, Técnico topógrafo, Cimentación de una obra, Soldador industrial.

Además, han informado que próximamente estarán agregando Operador de camión de volteo y Autoconstrucción de viviendas antihuracanes.

Puedes acceder desde el siguiente enlace: Capacítate para el empleo.

