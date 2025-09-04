Chick-fil-A en Florida recibió a un comensal muy particular: la policía tuvo que escoltarlo de vuelta

Suscríbete a nuestros canales

En cierta ciudad de Florida, Estados Unidos (EEUU), ocurrió una situación curiosa que ha causado ternura y risas en un Chick-fil-A, pero que también alerta sobre un gran peligro que los padres deben tener en cuenta y prevenir.

Según los reportes de noticias de Jacksonville, un niño de 5 años se “escapó” de su casa, saltando la cerca de su casa, para cumplir un antojo con el que se había despertado.

El pequeño, que lleva por nombre William, decidió que no podía esperar a que sus padres se levantaran y, tal cual como se despertó, salió de casa sin ser descubierto.

Este camino aproximadamente unos 800 kilómetros sin que nadie le prestara atención hasta llegar a su destino.

Su restaurante favorito, un Chick-fil-A.

Lo que sucedió

La llegada del menor al local no pasó desapercibida, estaba solo y descalzo, lo que alertó a la gerente del Chick-fil-A.

Esta lo recibió, y llamó a la policía y procedió a servirle su anhelado desayuno, una hamburguesa.

Al llegar la policía, William preguntó a los oficiales si lo iban a llevar a la cárcel.

La situación resultó hilarante, por lo que no pudieron evitar reír antes de aclararle que solo tenían la intención de llevarlo a su casa.

No fue necesaria una investigación para hacerlo, el mismo pequeño los guio hasta llegar de vuelta a su casa.

Los padres no sabían lo sucedido hasta que salieron y vieron a su hijo bajando de la patrulla, escoltado por las autoridades y con el estómago lleno.

