Fallo histórico contra Google: ¿Se acerca el fin de una era para la compañía?

Un jurado Federal de San Francisco, en Estados Unidos (EE.UU.), falló contra el gigante de internet, Google, quien tendrá que pagar másd e 400 millones de dólares en daños y perjuicios.

Este miércoles el jurado falló a favor de la demanda colectiva contra Google por violación de la privacidad de casi 100 millones de usuarios.

Fallo histórico contra Google

La reconocida empresa de internet deberá pagar la millonaria suma de 425.7 millones de dólares tras la condena del jurado de San Francisco.

A Google lo declararon culpable de violar privacidad de casi 100 millones de usuarios a través de aplicaciones en teléfonos móviles inteligentes, a pesar de desactivar estas opciones.

Los abogados denunciaron en la demanda colectiva que se presentó en julio de 2020 que "Este caso trata sobre la interceptación ilegal por parte de Google de la actividad privada de los consumidores en aplicaciones móviles".

Demanda colectiva contra Google

La demanda la presentaron en 2020 contra la compañía por ingresar de forma ilegal a los dispositivos móviles de los usuarios con el objetivo de recolectar datos, aún cuando estos desactivaban las opciones en la configuración de Actividad Web y Aplicaciones.

Con la demanda colectiva buscaban una indemnización de más de 31 mil millones de dólares, sin embargo, el jurado no declaró la culpabilidad de Google por daños punitivos.

¿Cómo recolectaba Google los datos de los usuarios?

Según la demanda colectiva, Google recopilaba los datos de los usuarios por medio de diversas aplicaciones móviles como Uber Technologies Inc, Venmo y Meta Platforms’ (Instagram).

Todas estas aplicaciones antes mencionadas utilizan algunos datos de análisis de Google para su funcionamiento.

Otros fallos contra Google

Cabe destacar que Google pagó a principios de este año 2025, la cantidad de 1.4 mil millones de dólares a Texas, en EE.UU., por acusaciones similares, al violar las leyes de privacidad del estado.

