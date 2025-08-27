Aplicaciones peligrosas en Google: toman medidas para proteger a usuarios Android de amenazas digitales

Suscríbete a nuestros canales

El gigante tecnológico multinacional, Google, ha tenido que actuar para que los usuarios Android no estén expuestos a ciertas apps que resultan peligrosas para sus equipos, le contamos de qué se trata.

Se ha dado a conocer que están trabajando en la evolución de su sistema ante la creciente sofisticación de ataques como el del malware Anatsa, también conocido como TeaBot, como lo reseña El Universo.

Como resultado, Google eliminó millones de aplicaciones de la Play Store, intensificando su lucha contra amenazas digitales.

Sobre Anatsa y sus peligros

Vale la pena destacar que la firma de seguridad Zscaler, a través de su equipo ThreatLabz, identificó una nueva variante de Anatsa que afecta a más de 831 instituciones financieras en todo el mundo.

Anatsa tiene la capacidad de robar credenciales bancarias, registrar pulsaciones de teclas y facilitar transacciones fraudulentas, convirtiéndose en una amenaza crítica para usuarios y entidades financieras.

Explican que este malware actúa de la siguiente forma:

Se infiltra en dispositivos Android mediante aplicaciones señuelo que aparentan ser legítimas.

Una vez instaladas, descargan en segundo plano una carga maliciosa desde servidores de comando y control (C2), eludiendo los mecanismos de detección de Google Play.

De hecho, Zscaler reportó 77 aplicaciones infectadas que, en conjunto, habían sido instaladas más de 19 millones de veces antes de ser eliminadas por Google.

Recomendaciones de Google para protegerse

Para proteger los equipos del malware Anatsa, las recomendaciones de Google se centran en el uso de sus herramientas de seguridad y en prácticas de navegación seguras.

Usa Google Play Protect: es el sistema de seguridad incorporado en todos los dispositivos con Android y la Google Play Store.

Revisa automáticamente más de 100 mil millones de aplicaciones al día para detectar malware. Asegúrate de que esta función esté siempre activada en tu dispositivo.

Descarga solo desde Google Play Store: Google recomienda encarecidamente descargar aplicaciones únicamente desde la tienda oficial.

Aunque el malware puede ocasionalmente pasar sus filtros, los riesgos son mucho mayores en tiendas de terceros o a través de enlaces directos.

Sé cauteloso con los permisos: antes de instalar una aplicación, revisa las solicitudes de permisos.

El malware Anatsa a menudo solicita permisos inusuales o innecesarios, como el control total sobre la pantalla (acceso de accesibilidad), que luego utiliza para superponer pantallas falsas y robar tus datos.

Si una app te pide permisos que no parecen lógicos, no la instales.

Mantén tu dispositivo y apps actualizadas: las actualizaciones de seguridad de Google y de los fabricantes de tu teléfono son cruciales.

Mantener el sistema operativo y las aplicaciones actualizadas ayuda a corregir vulnerabilidades que el malware podría explotar.

Evita hacer clic en enlaces sospechosos: no hagas clic en enlaces de correos electrónicos, mensajes de texto o ventanas emergentes que te dirijan a descargar una aplicación, especialmente si prometen servicios que ya tienes.

Utiliza la autenticación de dos factores (2FA): para tus cuentas de banca en línea y otras aplicaciones sensibles, habilita la autenticación de dos factores para añadir una capa de seguridad extra.

