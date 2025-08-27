Estados bajo la mira de Trump: podrían quedarse sin fondos si no se endurecen sus políticas contra camioneros

Suscríbete a nuestros canales

La administración de Donald Trump en Estados Unidos (EEUU) va con todo en contra de los conductores de camiones extranjeros que no hablen inglés, por lo que se está aprovechando un hecho reciente para hacer cumplir la ley.

Debido a esto, el secretario de Transporte, Sean Duffy, advirtió a tres estados podrían perder millones de dólares en financiamiento federal si no hacen cumplir los requisitos de idioma inglés para conductores de camiones de carga, como lo reseña LA Times.

Resulta que, tras una investigación iniciada tras un mortal accidente en Florida del 12 de agosto en el que un camionero extranjero realizó una vuelta en U prohibida, el gobierno está tomando medidas para todos los estados.

Esta vez lo que se encuentran bajo amenaza son California, Washington y Nuevo México.

Algunos consideran que el trágico accidente, en el que fallecieron tres personas, se torna cada vez más en una bandera política para los que están en contra de que los inmigrantes puedan obtener licencias de conducir y laborar en el país.

Aunque Duffy asegura que se trata de un problema de seguridad, no un asunto político. Sin embargo, hay contradicciones sobre la situación migratoria del conductor en cuestión.

El estado acusa a California de otorgar la licencia de conducir a un indocumentado y el Gobernador de dicho estado, Gavin Newsom, asegura que cuando se emitió la licencia en 2024 se confirmó que estaba en el país legalmente.

¿De cuánto dinero se está hablando?

Duffy dijo que los estados perderán dinero del Programa de Asistencia para la Seguridad de Transportistas si no cumplen con las reglas en un plazo de 30 días.

También señaló que California podría perder 33 millones de dólares, Washington podría perder 10,5 millones y Nuevo México 7 millones.

Sobre la norma y sus implicaciones

Recordemos que en todo el país se espera que se acate la norma federal que exige el dominio del idioma para los conductores de camiones.

Recordemos que esta es una ley federal que data de 2014, la cual establece que los conductores deben poder "leer y hablar el idioma inglés lo suficiente para conversar con el público en general, comprender las señales y señales de tránsito en las carreteras, responder a consultas oficiales y realizar anotaciones en informes y registros".

Ley que no se aplicaba en la práctica y que el gobierno de Trump reforzó y ordenó cumplir desde el pasado 25 de junio de 2025.

El secretario de transporte se basa en esta ley para recordar que los camioneros deben ser descalificados si no pueden demostrar su dominio del idioma inglés.

Reitera que los camioneros necesitan entender las señales de tránsito y poder comunicarse con la policía sobre lo que transportan si son detenidos o sobre lo que sucedió si hay un accidente.

“Se trata de mantener a las personas seguras en los caminos. Sus familias, sus hijos, sus cónyuges, sus seres queridos, sus amigos. Todos usamos los caminos, y necesitamos asegurarnos de que quienes conducen grandes camiones —semirremolques— puedan entender las señales de tránsito, que han sido bien entrenados”, dijo el funcionario.

Situación en California + otros estados

California habría realizado cerca de 34.000 inspecciones en las que se encontró al menos una violación desde que entraron en vigor los nuevos estándares de idioma, que exigen que los conductores de camiones puedan reconocer y leer señales de tránsito y comunicarse con las autoridades en inglés, según indica el Departamento de Transporte federal.

Destacan que, sólo en una inspección se halló una violación de las reglas de idioma inglés que hizo que un conductor fuera retirado del servicio.

Sin embargo, aseguran que a 23 camioneros con violaciones en otros estados se les permitió seguir conduciendo después de realizar inspecciones en California.

Pero no es el único estado que presenta esta anomalía, señalan que, en Washington se encontraron más de 6.000 violaciones de reglas de seguridad en las inspecciones, pero sólo se retiraron del servicio a cuatro conductores por violaciones relacionadas con el idioma.

Por su parte llaman la atención de que Nuevo México no ha retirado a ningún conductor del servicio desde que las reglas entraron en vigor.

