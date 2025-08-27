¿Qué es un haboob?: el fenómeno del desierto que se presenta en algunas zonas de Estados Unidos

Suscríbete a nuestros canales

Luego de que un haboob se generara en Phoenix, Arizona, Estados Unidos (EEUU), es importante que las personas que hacen vida en el país sepan qué es, cuál es su peligro, y cómo actuar ante uno, esto debe saber.

Lo primero es conocer que los haboob son un fenómeno meteorológico impresionante y peligroso, el término, de origen árabe, se refiere a un tipo de tormenta de polvo muy intensa y grande, impulsada por vientos fuertes.

Se le llama Haboob a estos fenómenos que se forman en EEUU, los cuales son recurrentes en la temporada de monzones y, previamente se le daba ese nombre a las tormentas de arena en África.

Este se forma cuando el aire frío de una tormenta eléctrica desciende con extrema fuerza a la superficie, levantando enormes cantidades de polvo y arena, las cuales pueden extenderse muchos kilómetros y avanzando a paso veloz, evitando la visibilidad.

Además de afectar las distintas conducciones, los riesgos van directamente a la salud, ya que el polvo lleva microorganismos dañinos para ojos y vías respiratorias.

En Estados Unidos, son comunes en las regiones desérticas del suroeste, como Arizona, el sur de Nevada y Nuevo México.

¿Qué sucedió en Arizona?

El haboob que se dio en dejó a gran parte de Arizona bajo el polvo.

Esto implicó retraso en vuelos, cortes de electricidad en los hogares y algunos autos quedaron varados.

Aunque se avisó que las ciudades de Avondale, Mesa, Apache Junction, Laveen, Komatke, Chandler, Sun Lakes, Sweetwater y Maricopa podrían verse afectadas, se reportó que 15 mil hogares, por lo menos, fueron afectados al quedarse sin electricidad.

Peligros de un haboob

Tenga presente que la fuerza de Haboob, como el ocurrido en Arizona, provoca que haya, en la mayoría de los casos, nula visibilidad.

Esto es extremadamente peligroso, especialmente para los conductores, y es la causa principal de accidentes de tráfico masivos.

Otras consecuencias incluyen:

Riesgos para la salud: La inhalación de las partículas de polvo fino puede causar problemas respiratorios, especialmente en personas con asma u otras afecciones pulmonares.

Daños materiales: Los vientos huracanados pueden causar daños menores a propiedades, como derribar cercas o ramas de árboles.

Esto es lo que debe hacer por su seguridad y salud

Si te encuentras con un Haboob, la clave es actuar rápidamente para protegerte.

Si estás conduciendo:

Sal de la carretera: No intentes conducir a través de la tormenta. Lo más seguro es salir de la carretera o detenerte en el arcén. Apaga las luces: Apaga las luces delanteras y las de emergencia. De esta manera, evitas que otros conductores, que podrían seguirte instintivamente, choquen contra ti. Mantén los pies en los pedales y tu auto en posición de estacionamiento: Esto es para que en caso de un choque trasero se mitigue el impacto. Quédate en el vehículo: Permanece dentro del vehículo con las ventanas y puertas cerradas.

Si estás al aire libre:

Busca refugio de inmediato: Entra en un edificio, un vehículo o un refugio seguro. Cubre tu boca y nariz: Usa una bufanda o un paño húmedo para evitar inhalar el polvo.

Si estás en casa o en un edificio:

Cierra todas las ventanas y puertas para evitar que entre el polvo.

