¡Atención Texas! La nueva ley que entra en vigencia este 1 de septiembre: tiene multas por miles de dólares

Las autoridades de Texas implementan nuevas reglas que tendrán un impacto directo en los ciudadanos y negocios locales, desde este 1 de septiembre.

De acuerdo con El Tiempo, la medida fue firmada por el gobernador Greg Abbott, en pro de mantener el orden y la seguridad visual en los espacios públicos.

Además, quienes no cumplan con la normativa pueden enfrentar multas severas.

¿De qué trata la nueva ley de Texas?

A partir del 1 de septiembre, los letreros de plástico que se cuelgan en los postes de luz o señales de tránsito, conocidos popularmente como "letreros bandidos", están prohibidos.

La ley llamada "Proyecto de Ley de la Cámara de Representantes 3611", sanciona a quienes los coloquen.

También prohíbe poner carteles en las zonas cercanas a las carreteras, aceras y callejones que son propiedad del gobierno. La nueva norma se aplica a dueños de negocios, agentes, contratistas y trabajadores.

¿Cuáles son las multas por incumplir la ley?

La multa para la primera infracción es de $1.000 dólares por cartel.

Si una persona reincide, la multa sube a $2.500 dólares. Una tercera infracción cuesta $5.000 por letrero.

Otras leyes que se implementarán en Texas durante septiembre

Desde el 1 de septiembre, Texas aprueba otras leyes importantes:

Un proyecto polémico es la ley SB 15, que oculta las quejas contra policías. No exige que se investigue a los agentes por malas conductas, lo que mantiene esos casos en privado.

A su vez, la HB 46, amplía la lista de enfermedades que califican para el uso de cannabis medicinal. Ahora incluye a pacientes con enfermedades terminales y a quienes reciben cuidados paliativos en el hospital.

