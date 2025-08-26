Ley de los Diez Mandamientos en Texas: estos son los distritos escolares que deben aplicarla

Suscríbete a nuestros canales

El fiscal general Ken Paxton ordenó este lunes que los distritos escolares públicos, no afectados por un fallo federal, coloquen los Diez Mandamientos en los salones de clase.

Esta medida es obligatoria a partir del 1 de septiembre de 2025, según la nueva ley estatal.

La orden de Paxton se emite días después de que un juez federal bloqueara temporalmente la medida en varios distritos, mientras avanza una demanda. El fiscal general ya presentó una apelación contra esa decisión.

Bajo la nueva ley, cada aula de primaria y secundaria debe exhibir un póster o cuadro de los Diez Mandamientos.

El cartel, con una medida mínima de 16 por 20 pulgadas, tiene que mostrar el texto exacto que incluye la ley. Aunque los distritos no tienen que pagar por los carteles, sí deben aceptar cualquier copia donada que cumpla con los requisitos.

¿Cuáles son los distritos escolares que no aplicarán la ley tras demandar?

El juez Fred Biery emitió una orden el 20 de agosto que frena la aplicación de la ley en los distritos escolares que lo demandaron.

Esta decisión afecta a 11 distritos en total, aunque la oficina de Paxton solo mencionó nueve en un comunicado.

La orden impacta distritos como Plano ISD, Alamo Heights, North East, Lackland, Northside, Austin, Lake Travis, Dripping Springs, Houston, Fort Bend y Cypress-Fairbanks.

La extensión exacta de la decisión se sabrá cuando las autoridades la publiquen.

¿Cómo deben informarse las familias sobre la implementación de los diez mandamientos?

Si tu distrito aparece en la lista del caso, tu escuela no debe colocar los pósteres mientras la orden judicial siga vigente.

En cambio, si tu distrito no está en la lista, la ley ordena que los exhiban a partir del 1 de septiembre, a menos que haya un nuevo fallo.

Puedes consultar a tu distrito escolar para saber cómo implementarán la medida y qué excepciones aplican. La orden judicial es preliminar y podría cambiar si el Quinto Circuito o incluso la Corte Suprema la modifican.

Otros estados como Luisiana también tienen bloqueos federales a medidas similares, reseña Univision.

Si vives en Texas, revisa los avisos de tu distrito escolar esta semana, ya que el mandato comenzará en cuestión de días.

Su aplicación depende de si tu escuela está o no en la lista protegida por la orden judicial.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube



