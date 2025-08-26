Un estado en EEUU registró una docena de temblores en los últimos días: autoridades emiten alerta

Suscríbete a nuestros canales

En un inusual enjambre de temblores, el condado de Greenwood, Carolina del Sur, ha registrado más de 12 movimientos sísmicos en menos de una semana, lo que ha llevado a las autoridades a emitir una advertencia a la población.

¿Cuántos temblores se han registrado?

Los sismos con magnitudes que oscilan entre 1.7 y 3.0 se concentraron en la localidad de Coronaca y en las cercanías del lago Greenwood, según lo informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (Usgs).

La actividad sísmica comenzó el 9 de agosto y se extendió hasta el 25 del mismo mes, al menos 19 sismos reportados en todo el estado durante ese mes. Los temblores más fuertes de magnitud 2.9 y 3.0 se registraron el sábado 23 de agosto en Coronaca.

El geofísico del Usgs, Thomas Pratt, explicó que lo más notable no es la magnitud, sino la frecuencia," lo inusual es la cantidad de temblores ocurridos en pocos días en la misma área" afirmó a Newsweek.

Aclaró que los daños estructurales suelen ocurrir con magnitudes superiores a 4 y 5, por lo que los movimientos recientes no representan un riesgo inmediato de colapso de edificios.

¿Qué acciones están tomando las autoridades?

Ante dicha actividad, la División de Manejo de Emergencias de Carolina del Sur (Scemd) ha recordado a los residentes la importancia de estar preparados.

La agencia ha instado a la población a revisar sus planes familiares de seguridad y verificar las pólizas de seguro contra posibles daños sísmicos.

La Scemd ha puesto a disposición de los ciudadanos recursos como la guía oficial de preparación ante terremotos y la aplicación móvil "SC Emergency Manager" para recibir alertas.

