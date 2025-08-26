Detienen de nuevo al migrante salvadoreño Kilmar Ábrego García: tiene amenaza de deportación hacia este país

Suscríbete a nuestros canales

Después de un breve periodo de libertad, las autoridades de inmigración en Baltimore detuvieron a Kilmar Ábrego García el lunes.

Su caso se ha convertido en un punto crítico en los agresivos esfuerzos del presidente Donald Trump para expulsar a los inmigrantes de Estados Unidos, ya que ahora enfrenta un nuevo proceso de deportación.

Los abogados de Ábrego García rápidamente demandaron para frenar estos esfuerzos de deportación.

Ellos solicitaron protección, alegando que Estados Unidos podría enviarlo a un país donde "no pueden garantizar su seguridad".

La nueva demanda automáticamente activó una orden judicial que suspendió el proceso de deportación por dos días. Esta orden se aplica a los inmigrantes en Maryland que impugnan su detención.

Horas después de la detención de Ábrego García, sus abogados hablaron con sus colegas del Departamento de Justicia y con la jueza federal en Maryland, Paula Xinis.

La jueza Xinis advirtió que no podían expulsar a Ábrego García de Estados Unidos "en este momento", ya que él debe ejercer su derecho constitucional a impugnar la deportación.

La jueza dijo que varias órdenes judiciales superpuestas prohíben temporalmente al gobierno deportar a Ábrego García. Ella también extendió su propia orden de restricción temporal para evitar su expulsión.

Drew Ensign, un abogado del Departamento de Justicia, le aseguró a la jueza que la "expulsión de Ábrego García no es inminente" y que el proceso generalmente toma tiempo, reseña Los Angeles Times.

El inmigrante Kilmar Ábrego se reunió con manifestantes que lo apoyaron antes de entregarse a las autoridades

“Aunque la injusticia nos está golpeando duro, no perdamos la fe. Dios está con nosotros, Dios nunca nos dejará, Dios hace justicia a toda la injusticia que han hecho”, afirmó Ábrego, hablando mediante una intérprete.

Cuando Kilmar Ábrego García entró en la oficina de campo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Baltimore para ser detenido, aproximadamente 200 personas se reunieron a su alrededor para rezar.

La multitud gritó "¡Vergüenza!" cuando su abogado y su esposa salieron sin él.

La jefa del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, publicó en la red social X que ellos estaban procesando a Ábrego para su deportación.

La secretaria de Justicia, Pam Bondi, le dijo al presidente Trump durante una reunión en el Despacho Oval que Ábrego García "ya no aterrorizará a nuestro país".

EL inmigrante Kilmar Ábrego podría ser deportado a Uganda

Bajo la administración de Trump, Ábrego García podría ser deportado a Uganda tan pronto como esta semana. La semana pasada, Ábrego García regresó de Tennessee, donde se encontraba detenido mientras esperaba su juicio por un caso federal de tráfico de personas.

Ábrego García afirma que las autoridades lo amenazan con la deportación a Uganda como castigo por impugnar una orden de expulsión ilegal a El Salvador en marzo, y por llevar a juicio su caso de tráfico de personas, destaca CNN en Español.

Los abogados de Ábrego García le dieron a Xinis, un juez designado por el presidente Obama, una copia de las notificaciones que su cliente había enviado a funcionarios de inmigración.

En los documentos, Ábrego García expresaba su miedo a ser enviado a Uganda y preferencia por Costa Rica, país que, según él, le concedería algún tipo de estatus legal.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube