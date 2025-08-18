El nuevo costo de vivir en Texas: las dos leyes que cambian las reglas para los inquilinos

Suscríbete a nuestros canales

Un problema que afecta a dueños de propiedades en Texas está a punto de terminar.

Ante el lento proceso para dar respuesta a las invasiones de casas o terrenos, los propietarios legítimos a menudo se veían impotentes, atados por trámites y procesos que se estiraban por meses, incluso años, informó EV Houston.

El resultado era una batalla frustrante y costosa para recuperar lo que era suyo, sin un tiempo estipulado para que terminara. Por ello, en Texas, el gobernador anunció la creación de dos nuevas leyes que podrían cambiar este panorama.

¿Cuáles son las dos nuevas leyes de Texas?

El estado decidió actuar con firmeza, poniendo un alto a la invasión de propiedades. El gobernador, Greg Abbott, puso su firma en dos nuevas leyes: la SB38 y la SB1333.

Estas medidas hacen más fácil para las autoridades sacar a las personas que entran sin permiso a una propiedad, a quienes se les conoce como "squatters".

El objetivo de estas leyes es permitir que los dueños actúen con más rapidez en las cortes.

El capitán Marco Leal del distrito policial 2 del condado Harris explica que la primera ley permite empezar los desalojos más rápido y la segunda le da a los alguaciles el poder de intervenir junto a los dueños.

Por su lado, el senador Paul Bettancourt, quien impulsó estas leyes, dijo que muchos dueños en Texas sufren por la ocupación ilegal de sus propiedades.

Con la nueva ley, ahora solo necesitan una declaración jurada para pedir que inicie el proceso de desalojo.

¿Cómo afectan las nuevas leyes de Texas?

La puesta en marcha de estas reglas podría traer problemas para los inquilinos que se atrasen en sus pagos de renta.

Esto es especialmente cierto para aquellos que no tienen un contrato formal o documentos que demuestren su acuerdo con los dueños.

De manera similar, Texas se ha convertido en un estado pionero en la promulgación de leyes para proteger la propiedad.

Por ejemplo, en 2023, se aprobó una ley que permite a los propietarios de terrenos usar armas de fuego para defenderse de la entrada ilegal a sus propiedades. Esta medida también busca enviar un mensaje claro sobre la importancia que el estado le da al derecho de la propiedad privada y la defensa personal.

Visite nuestra sección Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube