Amas de casa cazan rebajas: así consiguen los utensilios de cocina con precios más solidarios

Los utensilios para la cocina son artículos que la gente compra con frecuencia, por lo que buscan los precios más económicos de vajillas, cubiertos, sartenes; entre otros.

Un set de cuatro vasos cortos de vidrio cuesta $ 15, un vaso de vidrio grande $ 3, set de seis copas por $ 10, platos llano grande, mediano y hondo se venden por unidad, y tienen combo de sartén con una espátula.

Asimismo, una jarra de vidrio por $ 4, dos bandejas por $ 15, olla de vidrio con tapa por $ 19, cucharones por $ 5; son algunos de los utensilios que se consiguen en Traki.

La cajera de Traki San Martín, Linda Méndez, indicó que en la tienda algunos productos están en promoción, “los que tienen el cartel de precio especial de $ 2, $ 3, $ 4, $ 5 y $ 7; los vasos, platos y cucharones.

Afirmó que la tienda trabaja con Cashea y que el monto mínimo para comprar con la aplicación es $ 25.

Agregó que, de los artículos para la cocina, “lo que más lleva la gente son los platos y vasos de vidrio que cuestan $ 1 la unidad. Aprovechan las rebajas y renuevan la cocina”.

Foto: Zulay Camacaro

La asesora de ventas de Daka, Gabriela Colina, señaló que la tienda cuenta con variedad de utensilios para la cocina, sets de cubiertos para cuatro y seis personas, juegos de vasos, sartenes antiadherentes.

Juego de especieros por $ 18, jarra de vidrio por $ 14, juego de cinco cuchillos por $ 14, otro juego de tres cuchillos y tijera por $ 4, set de 12 utensilios como cucharón, espátula; entre otros; por $ 20.

Aprovechan las promociones en utensilios de cocina

Colina indicó que en la tienda hay promociones diarias como “la del juego de tres cuchillos y tijera, los sartenes, tabla para picar por $ 1, set de bowl, colador de pasta, tamizador y taza medidora por $ 9,99.

La tienda Todo Baratiico ofrece los utensilios de cocina a $ 1: rallador de mano, batidor de mano, cuchillos, exprimidor de limones, abrelatas, tazas para café, ollas.

Cuchillo rebanador de pan por $ 2,96; carnicero por $ 2,90 hasta $ 8,39; espátula para hamburguesa $ 4,27; tijeras para cortar pollo $9,28, espátulas de silicón en varios colores $ 1,86, cuchillos de cocinas desde $ 2; 15, Tazas para café $ 1.

Clientes compran utensilios de cocina con Cashea

La tienda trabaja con Cashea para adquirir los utensilios de cocina en cuotas y sin intereses.

La cadena de tiendas Mango Bajito cuenta con una amplia gama de artículos para la cocina a precios muy económicos. Algunos utensilios cuestan tan solo $ 1, como un rallador de mano, batidor de mano, cuchillos, exprimidor de limones, abrelatas, tazas para café, ollas.

Otros artículos cuestan un poco más, pero aún son muy económicos, como el cuchillo rebanador de pan por $ 2,96; el carnicero por $ 2,90; espátula para hamburguesa $ 4,27.

En la tienda se consiguen otros productos útiles en la cocina como un set de dos coladores por $ 2,49; tabla para picar rectangular por $ 5,49, tijera para cocina por $ 3; entre muchos otros.

