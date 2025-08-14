Este es el truco milagroso para que los limones estén frescos en tu cocina por meses: el secreto es cómo y dónde almacenarlos

Suscríbete a nuestros canales

Los limones son una de las frutas cítricas de mayor consumo, pues aporta varios beneficios para la salud, como ayudar a regular el intestino, fortalecer el sistema inmunológico, favorecer la pérdida de peso y hasta cuidar la piel.

Esto en parte es gracias a su aporte de vitamina C y sustancias bioactivas, como el limonero y polifenoles. Además, contiene fibras solubles y propiedades antioxidantes, antiinflamatorias y antibacterianas.

¿Cómo elegir buenos limones?

La recomendación de los expertos es elegir aquellos de piel lisa, brillante y de color amarillo o verde intenso según su tipo. Además, debe sentirse firme al tacto, pero ceder ligeramente a la presión, refiere la Inteligencia Artificial.

De igual manera, se sugiere evitar llevar a casa los limones con piel rugosa, manchas o que se sientan blandos o secos.

Una vez realices la escogencia y los lleves a casa, es necesario que los guardes de manera adecuada para que se mantengan frescos hasta por un mes. ¿Es esto posible?

Así debes almacenarlos

El limón puede permanecer fresco por un buen tiempo siempre y cuando se almacene de la manera correcta.

En tal sentido, comienza por descartar la posibilidad de guardarlos en un frutero junto a otros productos, porque esto podría provocar que se echen a perder más rápido. ¿La razón?

Explica la web MSN que a medida que frutas como las manzanas y los plátanos maduran, liberan gas etileno, que puede acelerar el proceso de maduración de los limones. Por lo que es clave almacenar los limones separado de otras frutas, y el lugar ideal es en el cajón de las verduras de la nevera, un lugar diseñado específicamente para prolongar la frescura de los productos.

Cabe acotar que, no solo debes meterlos en el cajón, es esencial que los guardes en una bolsa sellada para ayudar a conservar la humedad entre tres semanas a un mes. Pero, si deseas conservarlos por mucho más tiempo, la recomendación de los expertos es congelarlos enteros o en rodajas.

