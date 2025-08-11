Nuevas leyes en Texas a partir del 1 de septiembre: este grupo recibirá beneficios claves

Suscríbete a nuestros canales

Durante la gala anual de Combat Marine Outdoors, el gobernador de Texas, Greg Abbott, anunció la promulgación de tres nuevas leyes estatales que buscan facilitar la reintegración social, profesional y médica de los veteranos que residen en el estado. Las normativas entrarán en vigor el próximo 1 de septiembre de 2025.

Según reportó el medio argentino La Nación, las iniciativas incluyen el Proyecto de Ley del Senado 1814, el Proyecto de Ley del Senado 1818 y el Proyecto de Ley de la Cámara de Representantes 114.

En conjunto, modifican marcos regulatorios existentes y asignan nuevas funciones a la Comisión de Veteranos de Texas (TVC), con el objetivo de mejorar el acceso a licencias ocupacionales, servicios de salud mental y programas de empleabilidad.

Ley SB 1814: base de datos para conectar a exmilitares con servicios estatales

La primera de las leyes, el Proyecto de Ley del Senado 1814, ordena la creación de una base de datos voluntaria con información de contacto de militares próximos a dejar el servicio activo.

Esta herramienta permitirá a agencias estatales y organizaciones comunitarias contactar a los exmilitares para ofrecerles programas de capacitación, vivienda, salud y emprendimiento.

La inscripción será voluntaria y estará protegida por controles internos que limitan el acceso a organismos autorizados por la TVC. La inversión proyectada para su implementación supera los cinco millones de dólares en dos años.

Ley SB 1818: licencias provisionales para veteranos y sus familias

El segundo paquete legislativo, SB 1818, permite emitir licencias profesionales temporales a militares, exmilitares y sus cónyuges provenientes de otros estados.

Estas credenciales tendrán una validez de hasta 180 días mientras se tramita la homologación definitiva, lo que evita períodos sin actividad laboral.

La medida busca agilizar el acceso al mercado laboral y mejorar la estabilidad económica de las familias vinculadas al servicio militar. Las agencias estatales deberán adaptar sus reglamentos antes del 1° de diciembre de 2025.

Ley HB 114: salud mental bajo gestión especializada

La tercera ley, HB 114, transfiere a la TVC la gestión de los servicios de salud mental para veteranos, una función que antes estaba bajo la Comisión de Salud y Servicios Humanos.

La nueva normativa contempla la creación de un sistema de subvenciones, capacitación de personal especializado y un plan estatal para la prevención del suicidio entre exmilitares, que deberá estar implementado antes de septiembre de 2027.

Un nuevo marco para quienes sirvieron

Con estas tres leyes, Texas refuerza su compromiso con los veteranos, buscando reducir barreras administrativas, mejorar el acceso a servicios clave y centralizar la atención en una agencia con experiencia directa en el tema.

A partir del 1 de septiembre, las nuevas normativas comenzarán a aplicarse en todo el estado.

