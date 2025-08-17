Comida gratis en Texas: en estos lugares realizarán 33 jornadas para la entrega de despensas hasta el 23 de agosto

Suscríbete a nuestros canales

En Texas, Estados Unidos (EEUU), los residentes que buscan asistencia alimentaria tienen varias jornadas disponibles para acceder a comida gratuita del 18 al 23 de agosto de agosto, le ofrecemos los detalles.

Nos referimos a las entregas semanales de despensas de alimentos que realiza el Banco de Alimentos del Norte de Texas (NTFB) en conjunto con su socio de alimentación Caridades Católicas Dallas.

Debe tener presente que, para recibir la atención alimentaria en cualquiera de las distribuciones de alimentos no requiere registro previo, tampoco debe pagar nada por la atención.

Lo que sí se solicita a los participantes es que compartan su nombre y el tamaño de la familia al momento de recibir el beneficio.

Así mismo, deben proporcionar un código postal donde reside para recibir alimentos.

Para esta semana se han organizado un total de 33 entregas en una variedad de horarios y locaciones, esto, para los residentes de bajos ingresos del norte de Texas.

Los asistentes serán atendidos por orden de llegada, por lo que se recomienda presentarse temprano.

Calendario de entregas hasta el 23 de agosto

Lunes 18 de agosto

9:30 AM | Our Lady of San Juan de los Lagos - Santa Teresita - Dallas, 75212

Martes 19 de agosto

9:30 AM | Lakeside Community Church - West Tawakoni, 75474

9:30 AM | Our Lady of the Lake - Rockwall, 75087

9:30 AM | St. Michaels Grand Prairie - Grand Prairie, 75052

11:00 AM | Northway Christian Church - Dallas, 75225

1:00 PM | St. Paul - Richardson, 75080

1:00 PM | Iglesia De Dios Dunamis Greenville - Greenville 75402

Miércoles 20 de agosto

9:30 AM | Tyler Street Community Service Outreach - Dallas, 75208

9:30 AM | St. Francis-Lancaster - Lancaster, 75134

9:30 AM | St. Philip - Dallas, 75227

9:30 AM | St. Patrick-Denison - Denison, 75020

9:30 AM | Shiloh Baptist Church - Dallas, 75224

1:00 PM | Human Rights Initiative of North Texas - Dallas, 75204

1:00 PM | Cornerstone Church in Rowlett - Rowlett, 75088

1:00 PM | Iglesia De Dios Tabernaculo de Alabanza - Honey Grove, 75446

Jueves 21 de agosto

9:30 AM | City of Ferris - Ferris, 75125

9:30 AM | My New House/ New Hope Baptist Church - Ennis, 75119

9:30 AM | Our Lady of Perpetual Help - Dallas, 75235

12:30 PM | Arrington Angels Rosemont Mission Trails - Dallas, 75241

1:00 PM | St. Cecilia - Dallas, 75208

1:00 PM | Immaculate Conception - Corsicana, 75110

1:00 PM | Oasis on the MT CHC - Garland, 75040

1:00 PM | First Fellowship Baptist Church - Dallas, 75216

Viernes 22 de agosto

9:30 AM | Strong Arms COGIC - Dallas, 75217

9:30 AM | Vickery Meadow Youth Development Foundation - Dallas, 75231

Sábado 23 de agosto

9:30 AM | Christ Embassy - Dallas, 75238

9:30 AM | El Shaddai GP - Grand Prairie, 75050

9:30 AM | St. Ann - Coppell, 75019

9:30 AM | Healing Hands Community Church - Dallas, 75243

1:00 PM | Wayside Missionary Baptist Church - Seagoville, 75159

1:00 PM | Iglesia Cristiana La Roca - Dallas, 75216

1:00 PM | Comforter Christian Center International - Grand Prairie, 75051

1:00 PM | St. Francis - Frisco, 75033

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube