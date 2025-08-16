Cambiar el título de auto en Texas: estos son los costos reales que debes conocer

Suscríbete a nuestros canales

El cambio de título de un vehículo en Texas es un trámite obligatorio para quienes compran, heredan o reciben un auto usado.

Este proceso legaliza al nuevo dueño ante las autoridades y evita inconvenientes futuros, destaca el diario argentino La Nación en su versión web.

El costo base para realizar el cambio de título es de US$33, a lo que se suma una tarifa fija de US$2.50 por transferencia de registro y un cargo local variable que va desde US$1 hasta US$10, según el condado. Se recomienda verificar el costo exacto en la oficina local del TxDMV.

Para completar el trámite, se debe presentar la siguiente documentación:

Formulario 130-U: solicitud oficial para título y registro.

Certificado de título actual: firmado por el vendedor en caso de compra.

Factura o contrato de compra-venta: comprobante legal de la transacción.

Identificación oficial vigente: como licencia de conducir de Texas.

Prueba de seguro: póliza activa que cumpla con la cobertura mínima estatal.

Comprobante de inspección vehicular: obligatorio según ley vigente.

La ley establece un plazo máximo de 30 días desde la adquisición para completar el cambio de título. Superar este tiempo puede acarrear multas y cargos adicionales, además de riesgos legales.

Ubicación y cómo pagar

El trámite se puede efectuar en las oficinas del Departamento de Vehículos Motorizados de Texas (TxDMV) o en las oficinas del Asesor-Colector de Impuestos del condado.

Para el pago, las opciones incluyen efectivo, cheque, giro postal y tarjetas de crédito o débito, aunque es recomendable confirmar qué métodos acepta la oficina local.

En la compra de vehículos nuevos, el concesionario suele encargarse de la transferencia, pero en autos usados, el comprador debe asegurarse de recibir el título firmado y todos los documentos necesarios para evitar problemas legales futuros.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube