¡Confirmado! Whataburger ofrece una de sus hamburguesas por menos de $1 en Texas: sepa hasta cuándo es la promoción

Suscríbete a nuestros canales

El pasado viernes, Whataburger celebró su 75º aniversario con una promoción especial que ofrecía hamburguesas clásicas a solo 75 centavos.

La icónica cadena texana, conocida por su sabor auténtico, brindó esta oferta simbólica para conmemorar sus siete décadas y media de historia según Mundo Deportivo.

La oferta fue con la condición de que los pedidos se realizaran en línea o a través de su aplicación móvil. La promoción estuvo disponible desde las 11:00 a. m. hasta las 8:00 p. m., hora local.

La promoción se limitó a una hamburguesa por cliente, requiriendo una cuenta activa en el programa de recompensas de Whataburger.

La presidenta de la cadena, Debbie Stroud, destacó que esta celebración fue un agradecimiento a los millones de clientes que hacen de Whataburger un ícono en el sur de Estados Unidos.

Historia

Desde su fundación en Corpus Christi, Texas, Whataburger creció hasta contar con más de 1 100 restaurantes en 17 estados, convirtiéndose en un referente del sabor texano.

Además de la promoción, la celebración incluyó una fiesta en su ciudad natal, donde se llevó a cabo una “Noche Orange Out” en el estadio Whataburger Field.

Durante este evento, los Corpus Christi Hooks, afiliados de los Houston Astros, jugaron disfrazados como los “Honey Butter Chicken Biscuits”, en honor al famoso sándwich de la marca.

Los primeros 1 500 asistentes recibieron una máscara de Whataguy de edición limitada, y los primeros 5 000 una capa exclusiva del personaje. La celebración culminó con un espectáculo de fuegos artificiales en tonos naranjas, el color emblemático de la marca,

Visita nuestra sección: Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube