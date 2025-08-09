Nueva y polémica bebida solo estará por tiempo limitado en EEUU

Suscríbete a nuestros canales

Heinz, la reconocida marca de salsa kétchup, se une a Smoothie King para lanzar una bebida inusual: un batido de salsa de tomate.

Esta colaboración ha generado reacciones mixtas en las redes sociales, donde Heinz planteó la provocadora pregunta: "Si los tomates son fruta, ¿entonces Heinz es un batido?", según Univisión.

Mientras algunos amantes del kétchup se muestran entusiasmados, otros parecen escépticos sobre esta combinación.

El batido, que presenta un intenso color rojo, combina Heinz Simply Ketchup con sorbete de açai, jugo de manzana, fresas y frambuesas, creando un sabor agridulce.

Disponibilidad

Este producto está disponible desde el 6 de agosto en sucursales seleccionadas de Smoothie King en ciudades como Chicago, Atlanta, Denver, Miami, Nueva York (área metropolitana) y el norte de Nueva Jersey, a un precio de $5.70.

Según Keenan White, gerente de Comunicaciones de Heinz, la bebida es una edición limitada que estará disponible hasta agotar existencias.

Sin embargo, la compañía planea compartir la receta para aquellos que deseen prepararla en casa.

Un batido único

La vicepresidenta de I+D y marketing de producto en Smoothie King, Lori Primavera, destacó que el desarrollo del batido implicó meses de investigación y pruebas para lograr una mezcla que resalte el tomate.

A pesar de la sorpresa y confusión que genera en las redes sociales, esta no es la primera vez que Heinz lanza productos que desafían las expectativas de los consumidores.

