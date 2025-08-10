Pago en camino de SNAP en Texas: beneficiarios que reciben esta semana según su terminal de caso

Suscríbete a nuestros canales

A partir de este 11 de julio el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) en Texas, Estados Unidos (EEUU), realizará una nueva ronda de pagos las personas de bajos ingresos a las que se les dificulta cubrir sus necesidades.

Siendo el programa de asistencia alimentaria más grande de EEUU, ayuda a las personas a poner comida en la mesa durante todo el año.

Por esta razón es vital que se distribuyan los pagos a tiempo y que las personas puedan crear planes de compra en función a ello.

En el caso de Texas, los beneficios de alimentos de SNAP se colocan en una tarjeta llamada Lone Star, y se puede usar como una tarjeta de crédito en cualquier tienda que acepte SNAP.

Además, en el estado también se puede utilizar para realizar compras de alimentos en línea.

Debe tener presente que aunque SNAP señala que los montos de los pagos dependen de los ingresos y tamaño del hogar, desde octubre de 2024 se estableció la siguiente tabulación en casi todos los estados:

Tamaño del hogar 1: $292

Tamaño del hogar 2: $536

Tamaño del hogar 3: $768

Tamaño del hogar 4: $975

Tamaño del hogar 5: $1158

Tamaño del hogar 6: $1390

Tamaño del hogar 7: $1536

Tamaño del hogar 8: $1756

+ $219 por cada persona adicional.

Descubra si recibe su pago del 11 al 17 de agosto

Todo beneficiario o solicitante de SNAP debe tener presente que cada estado tiene fechas diferentes de pago.

En Texas los pagos se entregan del día 1 al 28, todos los meses del año.

Por otra parte, deben tener claro que los días de pago exactos para los beneficiarios suelen estar definidos, en casi todos los territorios de EEUU, según la terminal de su número de caso SNAP, o Grupo de Determinación de Elegibilidad, conocido como EDG.

En el caso de Texas, se toman en cuenta los últimos dos números del EDG.

En esta oportunidad, el portal de Marca America señala que estos son los beneficiarios que recibirán sus pagos SNAP hasta el 11 al 17 de agosto:

35-38: día 11

39-41: día 12

42-45: día 13

46-49: día 14

50-53: día 15

54-57: día 16

58-60: día 17

Sin embargo, en cuanto a las últimas dos fechas, considere que estos pagos pueden recibirse entre el 15 y 18 del mes, debido a que el 16 y 17 son fin de semana y no suelen realizarse pagos estadales.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube