¿Buscas un mejor salario en California? Las ciudades que pagan el mínimo más alto en 2025

El salario mínimo en California volvió a ser protagonista en agosto de 2025, cuando se actualizaron las tarifas estatales y locales en medio de un escenario económico cambiante.

Según datos publicados por La Nación, el Estado Dorado mantiene una tarifa base uniforme, pero permite que cada ciudad establezca su propio piso salarial según su costo de vida.

Salario mínimo en California: incremento estatal y rechazo ciudadano

Desde enero de 2025, todos los empleadores deben pagar US$16,50 por hora, sin importar el tamaño de la empresa ni el sector económico.

Este monto representa un aumento del 3,18 % respecto al año anterior, ajustado por el Índice de Precios al Consumidor para asalariados urbanos y administrativos.

En noviembre de 2024, los votantes rechazaron la Proposición 32, que buscaba subir el salario mínimo estatal a $17 en 2025 y $18 en 2026.

Ciudades con los mejores salarios mínimos en California (agosto 2025)

Emeryville: $19,90 por hora

Mountain View: $19,20 por hora

Sunnyvale: $19,00 por hora

San Francisco: $19,18 por hora ($19,97 con subsidio)

West Hollywood: $20,22 para empleados hoteleros

Berkeley: $19,18 por hora

El Cerrito: $18,34 por hora

Belmont: $18,30 por hora

Milpitas: $18,20 por hora

Pasadena: $18,04 por hora

Estas ciudades superan ampliamente el mínimo estatal. En cambio, Oakland ($16,89) y East Palo Alto ($17,45) se mantienen apenas por encima del piso oficial.

Sectores con tarifas especiales: salud y comida rápida

Desde abril de 2024, los empleados de cadenas de comida rápida con más de 60 locales reciben $20 por hora como salario mínimo.

En el sector salud, desde octubre de 2024, los trabajadores esenciales iniciaron una transición hacia sueldos de hasta $25 por hora.

