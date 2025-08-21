Salarios anuales más altos en EEUU: conoce las 10 carreras que dominan el ranking

Suscríbete a nuestros canales

Un nuevo estudio revela que más de un millón de empleos en Estados Unidos superan los $500,00 en salarios anuales, transformando el mapa profesional del país.

Según datos publicados por Marca, 1 de cada 127 puestos alcanza cifras millonarias. Esta tendencia redefine las expectativas salariales en múltiples sectores estratégicos.

Tecnología y medicina lideran los salarios anuales más altos

Los ingenieros de software y ejecutivos tecnológicos encabezan la lista. Su impacto directo en la innovación justifica compensaciones que superan el medio millón de dólares.

La medicina especializada, incluyendo neurocirugía y cardiología, mantiene su posición privilegiada. La alta demanda y la formación rigurosa elevan sus ingresos a niveles excepcionales.

Derecho corporativo y finanzas de inversión consolidan su poder adquisitivo

Abogados en firmas corporativas reciben pagos millonarios por asesorías estratégicas. Su rol en fusiones y litigios complejos los convierte en activos altamente valorados.

En Wall Street, los analistas financieros y gestores de fondos manejan cifras astronómicas. Sus decisiones influyen directamente en el rendimiento de grandes capitales.

Dirección ejecutiva y consultoría estratégica marcan la diferencia

Los CEOs de empresas tecnológicas, farmacéuticas y energéticas figuran entre los mejor pagados. Su liderazgo define el rumbo de compañías globales.

Consultores estratégicos en firmas como McKinsey o BCG reciben salarios elevados. Su capacidad para transformar modelos de negocio es altamente cotizada.

Energía, farmacéutica y análisis de datos completan el top 10

Ingenieros en el sector energético, especialmente en Houston, obtienen ingresos millonarios por proyectos de alto impacto. La especialización técnica es clave.

Desarrolladores farmacéuticos y analistas de datos también figuran en el ranking. Su trabajo impulsa decisiones críticas en salud, consumo y tecnología.

