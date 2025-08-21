Conoce la lista negra en Florida y por qué complica la venta de inmuebles: propietarios enfrentan obstáculos invisibles

Suscríbete a nuestros canales

En Florida, muchos propietarios intentan vender sus viviendas sin éxito, sin saber que podrían estar afectados por una lista negra que limita las transacciones inmobiliarias.

Según información publicada por El Tiempo, esta lista es utilizada por agencias inmobiliarias para filtrar propiedades que no califican para préstamos respaldados por el gobierno federal.

Lista negra en Florida excluye viviendas de financiamiento hipotecario

La lista negra es elaborada por Fannie Mae, la Asociación Hipotecaria Nacional Federal, y contiene los nombres de condominios y viviendas que no cumplen con estándares federales.

Por lo tanto, si una propiedad aparece en este registro, los compradores no pueden acceder a créditos hipotecarios tradicionales, lo que reduce drásticamente las posibilidades de venta.

En consecuencia, los únicos compradores viables son aquellos que pueden pagar al contado o realizar grandes desembolsos iniciales, lo que limita el mercado.

La lista negra afecta propiedades con fallas estructurales

La lista negra incluye inmuebles con problemas de mantenimiento, estructuras comprometidas o reservas financieras insuficientes, según explicaron especialistas a Click Orlando.

Estas condiciones impiden que Fannie Mae respalde préstamos para dichas propiedades, lo que genera incertidumbre entre propietarios y compradores.

Además, muchos dueños desconocen que su vivienda está en esta lista, lo que complica aún más las negociaciones con potenciales interesados.

Fannie Mae y su rol en el mercado hipotecario estadounidense

Fannie Mae fue creada en 1938 como parte del New Deal y tiene como función principal respaldar el mercado hipotecario secundario en Estados Unidos.

Esta institución determina qué propiedades califican para financiamiento federal, lo que influye directamente en el dinamismo del mercado inmobiliario.

Por lo tanto, estar fuera de sus estándares representa un obstáculo serio para quienes desean vender su propiedad en Florida.

Propietarios deben verificar el estatus de sus viviendas antes de negociar

Ante este panorama, expertos recomiendan consultar con agentes inmobiliarios si una propiedad está incluida en la lista negra antes de iniciar cualquier proceso de venta.

Además, es fundamental revisar el estado estructural del inmueble y la situación financiera del condominio para evitar sorpresas durante la negociación.

