Este es el éxito del "arroz chino venezolano": restaurantes orientales resuelven con full combos

El arroz chino que se consume en Venezuela es una versión autóctona creada a partir de los sabores de Cantón que trajeron los chinos que llegaron al país.

El chef ejecutivo del restaurante El Imperio, Henyor González, señaló que chinos provenientes de la provincia de Cantón llegaron al Perú y de allí se expandieron por toda Latinoamérica.

A Venezuela llegaron dos oleadas de chinos, fundamentalmente de la provincia de Cantón, la segunda oleada arribó al país durante el auge petrolero en el siglo XX.

“El arroz chino tipo Venezuela, con sabores de Cantón, se originó hace como 60 años. La receta del arroz chino venezolano surgió por la necesidad de esos sabores intensos y asiáticos”, dijo.

Añadió que la receta del arroz chino se modificó para hacerla más atractiva para el venezolano que quería otros platos. “El arroz chino frito blanco sancochado en ollas de barro, de origen cantonés, lo adaptaron los chinos que llegaron al país con sabores de aquí”.

Foto: José Félix Lara

“El arroz chino que se come en el país tiene dos grandes modificaciones; añadirle la salsa de soya, colocarlo más oscuro, y sustituir el pollo o alguna proteína, como el cerdo, por jamón, esas son las grandes diferencias”, dijo Aneuclis Campos, dueña de un local en Caracas, a Voz de América (VOA).

“Los restaurantes chinos se adaptaron al paladar venezolano. Comenzaron a preparar su arroz con lo que encontraron”, señaló a VOA el periodista experto en gastronomía, Miro Popic.

El restaurante El Imperio vende la comida china por raciones que cuestan de $ 6 en adelante. Ofrece cinco tipos de menús individuales que oscilan de $ 7 a $ 9 y todos tienen como base arroz frito especial.

El menú N° 1 cuesta $ 7 y consta de arroz especial (con pollo, jamón, huevo y vegetales); una lumpia y pollo agridulce.

El menú N° 4 vale $ 8 y consta de arroz especial, shop suey y pollo agridulce; y el menú N° 5, por $ 9, incluye arroz especial, pollo agridulce, costilla, sal y pimienta.

Bandejas de arroz chino alcanzan para dos personas

González señaló que el restaurante también vende arroz chino por bandeja, que alcanza para dos personas. El precio de la bandeja oscila entre $ 5 y $ 9.

La bandeja de arroz con huevo cuesta $ 5, el arroz Buda por $ 6, con pollo por $ 6, con cerdo asado por $ 7; arroz con camarones o con pollo y camarones por $ 9.

Acotó que el Arroz Imperial (pollo, jamón, cerdo y camarones) cuesta $ 10. “El combo N° 5 es el más vendido, y el de pollo con camarones”.

Combos de arroz chino rinden para dos personas

La encargada de la franquicia Panda 668, Emily Hernández, indicó que el restaurante cuenta con 16 combos de arroz chino especial desde $ 4 hasta $ 8,9.

El combo N° 16 se compone de media ración de arroz frito especial y tres porciones de pollo agridulce; por $ 4; el combo N° 12 cuesta lo mismo, con la diferencia de que el acompañante es chop suey especial.

El combo N° 1 por $ 6.9 incluye arroz frito especial, chop suey especial y una lumpia; por el mismo precio, el combo N° 3 incluye pollo agridulce en lugar de lumpia.

Hay varios combos que cuestan $ 8,9; el N° 8 incluye arroz frito especial, costilla asada y lumpia.

Hernández precisó que tanto los combos como las raciones alcanzan para dos personas. Por ejemplo, arroz frito especial por $ 6,9; igual el chop suey; pollo agridulce; dos lumpias por $ 3; lumpias de jamón y queso por $ 4.

Hernández aseguró que lo que más compran los clientes son los combos porque rinden para dos personas, y el que más llevan es el N° 3 porque es la combinación más tradicional”.

