Fiestas móviles llegan a EEUU con estas aplicaciones de renta de auto: conoce dónde y cuándo disfrutar en agosto

Las aplicaciones de renta de auto activan una experiencia de verano en Los Ángeles y Miami con fiestas móviles, beneficios exclusivos y transporte incluido para los asistentes registrados.

Según Fox, esta propuesta busca atraer nuevos usuarios mediante una activación gratuita de dos horas que incluye música, obsequios, kits veraniegos y créditos para futuras reservas.

Aplicaciones de renta de auto transforman camionetas en espacios de celebración

Los eventos se realizarán en el Muelle de Santa Mónica (23 y 24 de agosto) y Bayside Marketplace en Miami (30 y 31 de agosto).

Los asistentes disfrutarán de paletas, artículos de verano, música en vivo y un asistente dedicado para configurar la experiencia sin complicaciones ni costos adicionales.

Además, quienes participen recibirán un kit con protector solar, bolsas de mano y un crédito de $300 para futuras reservas realizadas desde la aplicación oficial.

Uber y Turo lideran la experiencia compartida

Las aplicaciones responsables de esta activación son Uber y Turo, que presentan un camión compartido con piscina integrada como centro de la experiencia veraniega.

Ambas marcas organizan una fiesta previa el 22 de agosto en The Grove, Los Ángeles, con Leah Kateb como anfitriona y obsequios para los asistentes.

Beneficios disponibles para usuarios fuera de las ciudades sede

Quienes no estén en Los Ángeles o Miami pueden acceder a descuentos nacionales: $25 en reservas de $100 o más hasta el 1 de septiembre.

Los miembros de Uber One también reciben un 10% de reembolso en créditos por cada alquiler realizado a través de la aplicación integrada.

