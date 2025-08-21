¿Mascota enferma? En Caracas hay servicios veterinarios para todos los bolsillos

Suscríbete a nuestros canales

En Caracas, la oferta de centros de atención veterinaria es variada, incluyendo opciones gratuitas para quienes no pueden costear los servicios privados, así como clínicas de alta gama distribuidas estratégicamente en los cuatro puntos cardinales de la ciudad.

La preocupación de ver a un animal de compañía enfermo puede ser abrumadora, especialmente si no se tiene claro a dónde acudir en busca de ayuda.

¿Dónde llevar a mi mascota si se enferma?

Fundación Misión Nevado

Dependiente del Gobierno Nacional, representa la opción más accesible para la atención de mascotas en la ciudad. En el Parque Generalísimo Francisco de Miranda (Parque del Este), ubicado en el extremo norte-este de la ciudad, se encuentra un centro veterinario móvil que ofrece consultas y vacunación sin costo alguno.

Aunque los horarios pueden ser variables, es un punto de referencia para los dueños de mascotas de bajos recursos.

Clínica Vet Plus C.A.

Ubicado en La Castellana, es una de las más conocidas, ofreciendo servicios de consulta, hospitalización y cirugías a precios competitivos.

Una consulta estándar puede rondar los $ 20 a $ 30, mientras que una hospitalización diaria puede superar los $ 50, dependiendo de los cuidados que requiera el animal.

Hospital Veterinario de la UCV

Para los residentes del sur de Caracas es una de las opciones más confiables y con prestigio académico.

Ubicado en la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Central de Venezuela (UCV), ofrece una amplia gama de servicios a precios que oscilan entre los $ 20 si es consulta general.

Si son emergencias y fines de semana y feriados, el costo es de $ 30 de 4:00 pm a 7:00 am y funciona como un centro de referencia para casos complejos.

Clínica El Paraíso Animal

Esta clínica ofrece servicios 24 horas, lo que la convierte en un recurso invaluable para emergencias nocturnas.

Las consultas de emergencia suelen tener un costo más elevado, que puede iniciar en los $ 40, con tarifas adicionales por exámenes diagnósticos o tratamientos especializados.

Clínicas de alto nivel y tecnología en el este de la capital

Lla Alcaldía de El Hatillo ha informado que hacen jornadas de atención veterinaria en plazas y parques, las cuales se anuncian a través de sus redes sociales.

Estas jornadas, aunque no son un servicio fijo, son una alternativa para consultas o vacunaciones básicas sin costo.

La clínica Gato y Perro Pet Shop en el centro de Caracas es un centro de atención privada con tarifas que se ajustan al público de la zona, se lee en sus redes sociales.

Las consultas tienen un precio aproximado de $ 15 a $ 25 las vacunas y tratamientos tienen precios más asequibles, indican en su Instagram.

Antes de acudir a cualquier centro, se recomienda llamar para verificar horarios de atención y disponibilidad de servicios.

En un momento de emergencia, tener un plan de acción puede hacer la diferencia para la salud de tu mascota

