Activan jornada de atención veterinaria gratuita este 16 de agosto: aquí el listado de las comunidades

Este sábado 16 de agosto arranca una jornada nacional de atención veterinaria integral en varias comunidades de Caracas y Miranda.

Según Misión Nevado, la actividad incluye consultas, desparasitación, vacunación antirrábica, corte de uñas y limpieza de oídos desde las 8:00 a. m.

Atención veterinaria llega a Caracas y Miranda con servicios gratuitos

La atención veterinaria se ofrecerá en la esquina La Esmeralda, parroquia San José, municipio Libertador, desde las 8:00 de la mañana.

Además, los Magallanes de Catia recibirán la jornada en el pasaje Tiuna, calle Guaicaipuro 2, con punto de referencia en El Tiuna.

Por lo tanto, los organizadores invitan a llevar tanto animales comunitarios como mascotas con hogar.

La atención veterinaria también incluirá vacunas séxtuple y triple felina a bajo costo en Catia desde las 10:00 a. m.

Atención veterinaria se extiende a comunidades del estado Miranda

En Miranda, la jornada se realizará en la subida de Los Naranjos, avenida Raymundo Reynoso, centro comercial Cerro Verde, desde las 10:00 a. m.

Mientras tanto, en Los Teques, la atención veterinaria se activará en Residencias Lagunetica, entrada principal, caseta de vigilancia.

Los servicios disponibles serán consulta veterinaria, desparasitación, vacunación antirrábica, corte de uñas y limpieza de oídos.

En consecuencia, Misión Nevado busca garantizar el bienestar animal en zonas urbanas y residenciales.



