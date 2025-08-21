Buscan conductores para camiones quitanieves en Illinois por más de $6.000 mensual: estos son los requisitos

Suscríbete a nuestros canales

El Departamento de Transporte de Illinois (IDOT) anunció la apertura de solicitudes para empleos temporales relacionados con la remoción de nieve y hielo durante la temporada invernal.

Esta oferta laboral forma parte del programa anual conocido como Snowbird, que tiene como objetivo mantener transitables y seguros más de 45,000 millas de carriles en el estado.

La información fue obtenida a través del portal web oficial de IDOT, donde se detallan los requisitos, salarios y proceso de aplicación para los interesados en estas posiciones. El programa incluye tanto puestos temporales a tiempo completo como posiciones por hora.

Oportunidades laborales y remuneración

Los interesados pueden postularse para cargos de operador de quitanieves con salario mensual para los puestos a tiempo completo, que inicia en 6,044 dólares, mientras que las posiciones por hora ofrecen un pago de 27.79 dólares.

Para ser elegible, el solicitante debe contar con una licencia de conducir comercial Clase A o B, con los endosos correspondientes y sin restricciones de frenos de aire.

Además, se exige pasar una evaluación médica, pruebas de visión, análisis de drogas y alcohol, así como una verificación de antecedentes penales.

Así debe aplicar para el trabajo

Las solicitudes deben enviarse en línea a través del sitio oficial de Wgel.com de empleos del estado antes del viernes 22 de agosto.

Debido a que las plazas se asignan conforme se llenan las capacidades en los patios de mantenimiento, se recomienda aplicar con anticipación.

Se alienta especialmente a los veteranos a presentar candidatura para estos cargos.

