Puntos de atención Corpoelec: conoce las ubicaciones este 27 de agosto

Este miércoles 27 de agosto, la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) despliega Jornadas de Atención Integral al Usuario.
Según Corpoelec, para atender a los clientes de la zona metropolitana del estado Anzoátegui, así como en los municipios foráneos Anaco, Freites, Aragua, Simón Rodríguez, San José de Guanipa y Peñalver.
Los trabajadores de la estatal eléctrica brindarán asesoría en actualización de datos, notificación de deudas y pago del servicio de electricidad.
¿Cómo será la jornada de Corpoelec?
A continuación se detallan los sectores donde se atenderá tanto a comercios como a residencias y condominios en el horario comprendido de 8:00 a 1:00 pm.
Municipio Simón Bolívar
- Av. Juan de Urpín y Raúl Leoni
- Barrio Sucre, Boyacá II y III en Barcelona
Municipio Diego Bautista Urbaneja
- Calle 8, Casco central y Arismendi de Lechería
Municipio Juan Antonio Sotillo
- Calles: Honduras, Sucre y Av. Municipal y 5 de Julio en Puerto La Cruz
Municipio Simón Rodríguez
- Av. Jesús Subero en El Tigre
Municipio San José de Guanipa
- Av. Fernández Padilla
Municipio Anaco
- Calles: Democracia, El Paraíso, La Torre, Carabobo, Las Acacias, Los Apamates, Libertador y Avenida Los Pilones
Municipio Pedro María Freites
- Calle Carabobo, Cantaura
Municipio Aragua de Barcelona
- Calle Anzoátegui
Municipio Peñalver
- Av. Peñalver, Tres Cruces y Puerto Píritu
