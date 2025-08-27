Puntos de atención Corpoelec: conoce las ubicaciones este 27 de agosto

Suscríbete a nuestros canales

Este miércoles 27 de agosto, la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) despliega Jornadas de Atención Integral al Usuario.

Según Corpoelec, para atender a los clientes de la zona metropolitana del estado Anzoátegui, así como en los municipios foráneos Anaco, Freites, Aragua, Simón Rodríguez, San José de Guanipa y Peñalver.

Los trabajadores de la estatal eléctrica brindarán asesoría en actualización de datos, notificación de deudas y pago del servicio de electricidad.

¿Cómo será la jornada de Corpoelec?

A continuación se detallan los sectores donde se atenderá tanto a comercios como a residencias y condominios en el horario comprendido de 8:00 a 1:00 pm.

Municipio Simón Bolívar

Av. Juan de Urpín y Raúl Leoni

Barrio Sucre, Boyacá II y III en Barcelona

Municipio Diego Bautista Urbaneja

Calle 8, Casco central y Arismendi de Lechería

Municipio Juan Antonio Sotillo

Calles: Honduras, Sucre y Av. Municipal y 5 de Julio en Puerto La Cruz

Municipio Simón Rodríguez

Av. Jesús Subero en El Tigre

Municipio San José de Guanipa

Av. Fernández Padilla

Municipio Anaco

Calles: Democracia, El Paraíso, La Torre, Carabobo, Las Acacias, Los Apamates, Libertador y Avenida Los Pilones

Municipio Pedro María Freites

Calle Carabobo, Cantaura

Municipio Aragua de Barcelona

Calle Anzoátegui

Municipio Peñalver

Av. Peñalver, Tres Cruces y Puerto Píritu

