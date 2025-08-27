Beneficios

Puntos de atención Corpoelec: conoce las ubicaciones este 27 de agosto

La Corporación Eléctrica Nacional ofrecerá diversos servicios este 27 de agosto

Por Jheilyn Cermeño
Miércoles, 27 de agosto de 2025 a las 08:09 am

Este miércoles 27 de agosto, la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) despliega Jornadas de Atención Integral al Usuario.

Según Corpoelec, para atender a los clientes de la zona metropolitana del estado Anzoátegui, así como en los municipios foráneos Anaco, Freites, Aragua, Simón Rodríguez, San José de Guanipa y Peñalver.

Los trabajadores de la estatal eléctrica brindarán asesoría en actualización de datos, notificación de deudas y pago del servicio de electricidad.

¿Cómo será la jornada de Corpoelec?

A continuación se detallan los sectores donde se atenderá tanto a comercios como a residencias y condominios en el horario comprendido de 8:00 a 1:00 pm.

Municipio Simón Bolívar

  • Av. Juan de Urpín y Raúl Leoni
  • Barrio Sucre, Boyacá II y III en Barcelona

Municipio Diego Bautista Urbaneja

  • Calle 8, Casco central y Arismendi de Lechería

Municipio Juan Antonio Sotillo

  • Calles: Honduras, Sucre y Av. Municipal y 5 de Julio en Puerto La Cruz

Municipio Simón Rodríguez

  • Av. Jesús Subero en El Tigre

Municipio San José de Guanipa

  • Av. Fernández Padilla

Municipio Anaco

  • Calles: Democracia, El Paraíso, La Torre, Carabobo, Las Acacias, Los Apamates, Libertador y Avenida Los Pilones

Municipio Pedro María Freites

  • Calle Carabobo, Cantaura

Municipio Aragua de Barcelona

  • Calle Anzoátegui

Municipio Peñalver

  • Av. Peñalver, Tres Cruces y Puerto Píritu

También puede visitar nuestra sección de Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsAppTelegram y YouTube

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

TEMAS DE HOY:
Internacionales
Florida
Miami
belleza
Estados Unidos
Miércoles 27 de Agosto - 2025
VENEZUELA
Escoge tu edición de 2001online.com favorita
Venezuela
América