Corpoelec anuncia jornadas de atención hasta el 29 de agosto: horarios y ubicaciones

La Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) anunció que llevará a cabo jornadas para atender a usuarios.

De acuerdo con el reporte oficial, Corpoelec se desplegará en los municipios Sucre y Santiago Mariño del estado Aragua.

¿Cómo será el nuevo plan de atención de Corpoelec?

La jornada, que se realizará entre las 8:30 am y las 3:00 pm, permitirá a los interesados obtener actualización de datos, notificación de deuda, recepción de reclamos, verificación de conexiones, asesoría de pago por banca en línea y pago de factura, bajo la modalidad de puntos de venta.

Los puntos de atención al usuario estarán ubicados en:

Cagua: Banco Nacional de Crédito (BNC), Centro Comercial La Pirámide, municipio Sucre.

Turmero: Banco Nacional de Crédito (BNC), calle Mariño, Centro Comercial Mariño Plaza, municipio Santiago Mariño.

Para mayor información sobre las Jornadas Integrales de Atención al Usuario, pueden visitar la cuenta @corpoelecinfo en la red social Instagram.

Entre los meses de mayo y julio, la Corporación Eléctrica Nacional brindó atención directa a más de 50 mil usuarios comerciales y residenciales a través de los Centros Integrales de Atención al Usuario (CIAU) y jornadas integrales desplegadas en diversas comunidades del estado Aragua.

El abordaje se concentró en los municipios Girardot (Casa Comunal Guasimal), Libertador, Francisco Linares Alcántara, Sucre, Mario Briceño Iragorry, Santiago Mariño, José Ángel Lamas, Zamora, José Rafael Revenga, José Félix Ribas y Santos Michelena.

También se habilitaron puntos de atención en entidades bancarias como el Centro Comercial La Pirámide en Cagua y el Centro Comercial Mariño en Turmero, entre otras localidades.

Durante estas jornadas, se realizaron recorridos y se instalaron puntos de atención para facilitar el pago de facturas por consumo eléctrico, promover la cultura de pago y brindar orientación sobre actualización de datos, notificación de deudas y recepción de solicitudes.

