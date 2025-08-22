REACCIÓN

Ministro Freddy Ñañez informa sobre falta de electricidad: Corpoelec atiende falla

La Corporación Eléctrica Nacional precisó, a través de Instagram, que la afectación también tuvo incidencia en la Gran Caracas, Miranda y La Guaira

Por Ingrid Bravo
Viernes, 22 de agosto de 2025 a las 03:27 pm

El ministro de Comunicación, Freddy Ñañez, informó sobre una falla en la subestación de El Junquito, que afectó a varias zonas de la capital y centro del país. 

El funcionario detalló que trabajadores de la Corporación Eléctrica Nacional, Corpoelec, trabajan para garantizar la restitución del servicio.

Corpoelec atiende falla

La Corporación Eléctrica Nacional precisó, a través de Instagram, que la afectación también tuvo incidencia en la Gran Caracas, Miranda y La Guaira, como consecuencia de las fuertes precipitaciones que se registaron al mediodía de este 22 de agosto. 

Viernes 22 de Agosto - 2025
VENEZUELA
